Bertemu Presiden Meksiko, Trump Puji Hubungan Kedua Negara

PRESIDEN Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Rabu (8/7), di bawah bayang-bayang pandemi covid-19.

Berbicara pascapertemuan di Oval Office itu, Trump memuji hubungan AS-Meksiko yang disebutnya luar biasa. Adapun Lopez Obrador memilih bahasa rekonsiliasi.

"Hubungan antara AS dan Meksiko tidak pernah sedekat saat ini," ujar Trump yang menjadi presiden AS setelah berjanji membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko untuk mencegah masuknya pemerkosa dan penjahat dari 'Negeri Sombrero' itu ke AS.

"Kita berdua terpilih karena berjanji memerangi korupsi, mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, dan menempatkan kepentingan negara sebagai yang utama," kata Trump kepada Lopez Obrador.

Adapun Lopez Obrador mengucapkan terima kasih kepada Trump atas pengertiannya. "Anda tidak pernah memperlakukan kami sebagai sebuah koloni."

"Kebalikannya, Anda menghargai kondisi kami sebagai negara merdeka. Itulah mengapa saya ada di sini, untuk menunjukkan kepada warga AS bahwa presiden mereka memperlakukan kami dengan kebaikan dan rasa hormat," lanjutnya.

Presiden Meksiko itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada Trump karena membantu di bidang perdagangan dan peralatan medis untuk mengatasi covid-19.

Secara resmi, pertemuan pertama antara Trump dan Lopez Obrador digelar untuk meryatakan peluncuran kesepakatan dagang baru antara AS, Meksiko, dan Kanada, modifikasi dari Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara. (AFP/OL-1)