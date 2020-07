Kim Soo Hyun Aktor Korea Termahal Rp1,22 Miliar Satu Episode

DEMAM Korea yang hingga kini berlangsung ikut membuat nama-nama sejumlah aktor dan aktris Korea Selatan populer di negeri lain, termasuk Indonesia.

Di antara para aktor itu, Kim Soo-hyun, 32, dianggap sebagai aktor Korea dengan bayaran termahal mencapai Rp1,22 miliar untuk satu episode, seperti dilansir The Toplists, Selasa (7/7). Di bawah Kim Soo-hyun, ada Hyun Bin, 37, aktor serial televisi Crash Landing on You

dengan bayaran sekitar Rp1,21 miliar.

Kim Soo-hyun populer lewat perannya di drama televisi The Moon That Embraces the Sun (2012). Dalam drama bergenre sejarah-fantasi itu, ia berperan sebagai Raja Lee Hwon, raja Joseon fiksi.

Kepiawaian akting laki-laki kelahiran Seoul, 16 Februari 1988 itu bersama aktris Han Ga-in berhasil mengantarkan drama tersebut hingga memenangi penghargaan drama terbaik dan aktor terbaik di Baeksang Arts Awards ke-48 dan MBC Drama Awards 2012.

Ketika masih berusia 20-an, Kim Soo-hyun mencuri perhatian lewat serial drama Dream High, My Love from the Star, dan The Producers. Seperti halnya pemuda Korsel lainnya, Kim Soo-hyun juga menjalani wajib militer dan selesai pada 2019.

Saat itu ia mengaku punya banyak kekhawatiran dan pikiran tentang berbagai hal. Ia merasa dirinya tidak lagi muda jika dibandingkan dengan aktor Korea lainnya. “Tapi saat ini, saya sangat ingin berakting,” katanya tentang rencana masa depan. Hal itu dibuktikannya lewat perannya di serial televisi berjudul Hotel del Luna dan drama It’s Okay to not be Okay. (Medcom.id/H-2)