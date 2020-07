Kenang Sang Istri, SBY Ciptakan Tembang 'Gunung Limo'

Kemarin, saya dan keluarga besar berziarah ke makam istri tercinta, almarhumah Ani Yudhoyono, bertepatan di hari ulang tahunnya tanggal 6 Juli 2020. Kami semua berdoa semoga Memo senantiasa mendapatkan perlindungan Allah SWT dan bahagia di dunianya. Masih dalam rangka mengenang hari ulang tahun almarhumah, saya meluncurkan sebuah tembang Jawa berjudul “Gunung Limo”. Adapun lirik dan nadanya saya ciptakan dan kemudian diaransemen dan dinyanyikan oleh Rofik Ali @rofiktone_ seorang musisi berbakat asal Trenggalek, Jawa Timur. Gunung Limo merupakan salah satu obyek keindahan alam dari kota Pacitan yang merupakan tempat kelahiran saya. Melalui tembang ini, saya kembali mengenang kenangan manis di Gunung Limo bersama teman-teman masa kecil dan remaja. Gunung Limo pun menyisakan kenangan indah bersama almarhumah Ani Yudhoyono. *SBY* — Yesterday, accompanied by the whole family, I paid a visit to the grave of my beloved wife, the late Ani Yudhoyono. It’s exactly on her birthday, on July 6th 2020. We’re sending our sincerest prayers, wishing that in her realm now, Memo will always be in joy and in the protection of Allah SWT. Still on the remembrance of her birthday, I launched a Javanese song that entitled “Gunung Limo” (Mount Limo). I created all the lyrics and the notes, and a talented musician from Trenggalek, East Java named Rofik Ali did the music arrangement and sang the song. Mount Limo is one of the beautiful natures in my birthplace, Pacitan. Through this song, I recall and reminisce my sweet memories in Mount Limo with my childhood friends. This place also holds special and beautiful memories with the late Ani Yudhoyono. *SBY*

