Johnny Depp Bantah Pukul Mantan Istri

Johnny Depp dalam persidangan pertama kasus pencemaran nama baik atas artikel yang diterbitkan The Sun di London pada Selasa (7/7), membantah telah memukul Amber Heard, mantan istrinya.

Tokoh "Pirates of the Caribbean" itu menuntut The Sun dengan delik pencemaran nama baik atas artikel "pemukul istri" yang terbit pada April 2018.

Depp datang ke pengadilan mengenakan setelan gelap, kemeja putih dan masker wajah. Sedangkan Heard masuk ke gedung pengadilan dari pintu yang berbeda.

Dalam pernyataan saksi yang disampaikan di pengadilan, Depp menegaskan "untuk menghindari keraguan, saya tidak pernah melecehkan Heard, atau wanita lain, dalam hidup saya."

Dia mengatakan itu adalah "bagian kuat dan penting" dari sisi moral sehingga tidak akan pernah memukul wanita, karena dia pernah menyaksikan kekerasan dalam hidup, dan bersumpah untuk tidak melakukannya.

"Saya merasa itu tidak masuk akal dan itu tidak akan pernah terjadi," tambahnya.

"Dia (Heard) adalah sosok yang perhitungan, didiagnosa masalah kepribadian, dia sosiopat, dia narsis, dan dia benar-benar tidak jujur secara emosional," lanjutnya.

"Saya sekarang yakin, dia datang ke dalam hidup saya untuk mengambil apa pun, kemudian menghancurkan yang tersisa," tambahnya.

Pasangan itu pertama kali bertemu di lokasi syuting film "The Rum Diary" dan menikah pada 2015, lalu bercerai dua tahun berselang. (OL-12)