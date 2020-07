Menaker: Masalah Ketenagakerjaan Saat Ini Adalah Pendidikan

TANTANGAN terbesar kondisi ketenagakerjaan saat ini adalah mayoritas penduduk 56% yang bekerja memiliki pendidikan rendah SMP kebawah. Sebelumnya, 57% karena pendidikan semakin baik maka turun menjadi 56%.

"Ini artinya ada peningkatan presentase penduduk yang bekerja muda 15-24 tahun dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK. dari sisi regional provinsi tingkat dengan pengangguran tertinggi terjadi di Banten, Jawa Barat, dan Maluku," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).

Selain itu, Ida menyebutkan bahwa sebelum adanya wabah covid-19, data per Februari 2020 angkatan kerja di Indonesia sebanyak 137,1 juta orang yang terdiri penduduk yang bekerja sebanyak 131 juta orang dan pengangguran terbuka sebanyak 6,88 juta orang.

Ida melanjutkan, sebelum adanya wabah covid kondisi ketenagakerjaan sedang mengalami tren yang positif. Karena pada 2020 angka pengangguran turun yang sebelumnya 7,50 juta menjadi 6,88 juta orang.

"Bila dilihat dari presentasenya sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni sektor pertanian, perikanan, dan perhutanan yang diikuti dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan. 61,7% tenaga kerja bekerja di 3 industri itu pertanian, perikanan, dan perhutanan," ujar Ida.

Setelah adanya wabah covid pekerja formal maupun informal yang terdampak mencapai 1,7 juta orang jumlah pekerja sektor formal yang dirumahkan dan PHK mencapai 1,3 juta orang yang pekerja informal terdampak covid mencapai lebih dari 318 ribu orang.

"Data tersebut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dipegang by name by address dari laporan dinas ketenagakerjaan dari seluruh provinsi," pungkasnya.(OL-2)