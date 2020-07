CGV Belum Berencana Buat Bioskop Drive-in Saat Pandemi

Jaringan bioskop CGV Indonesia belum berencana menghadirkan drive-in cinema atau bioskop drive-in saat masa pandemi covid-19. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengizinkan bioskop dibuka kembali untuk umum.

"Untuk drive-in kita belum ke arah sana," ungkap Public Relations Manager CGV Indonesia Hariman Chalid, Jakarta, Rabu (8/7).

Hariman mengatakan CGV mendukung apabila ada pihak lain yang berencana menghadirkan bioskop drive-in. Namun, saat ini ia menyebut pihaknya masih berfokus pada target lainnya.

Baca juga: Harga Rapid Test Rp150 Ribu, Pakar: Jangan Dikomersialisasi

"Apa pun kegiatan yang tujuannya memberikan apresiasi kepada industri kreatif termasuk film, baik lokal maupun internasional, kami juga akan turut dukung," ujar Hariman.

Tapi, tambahnya, fokus kita dari awal hadir di Indonesia adalah ekspansi bioskop ke daerah di mana belum ada bioskop atau bioskop CGV di daerah tersebut.

Konsep bioskop drive-in ialah masyarakat harus tetap berada di dalam mobil saat penayangan film di satu layar besar yang berada di outdoor sebuah tempat.

Sebelumnya, rencana adanya bioskop drive in sempat diumumkan oleh Ergo and Co sejak Mei melalui media sosial. Rencananya drive-in cinema hanya akan berlokasi di satu sudut Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan. Sifatnya pun temporer sebagai alternatif hiburan di tengah pandemi covid-19.

Sementara itu, operasional bioskop di seluruh tanah air akan buka kembali untuk umum pada akhir Juli ini. Hal itu berdasarkan kesepakatan dari Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

GPBSI mewakili para pengusaha bioskop yang terdiri atas Cinema XXI, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum, dan New Star Cineplex.

"Para pelaku industri bioskop telah berdiskusi dan bersepakat untuk dapat kembali melakukan kegiatan operasional bioskop terhitung mulai Rabu, 29 Juli 2020 secara serentak di seluruh Indonesia," ungkap Ketua GPBSI Djonny Syafrudin dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (7/7). (OL-14)