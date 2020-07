Blackpink Cetak Rekor Dunia, K-Pop Makin Mendominasi

Lewat lagu anyar How You Like That, grup K-Pop Blackpink berhasil memecahkan rekor dunia dalam tiga kategori sekaligus. Hal itu sekaligus memperteguh dominasi K-Pop dalam kancah musik internasional.

Lagu itu dirilis pada 26 Juni. Video-musik lagu itu diunggah di Youtube dan langsung menciptakan gebrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Pada hari pertama, tercatat 86,3 juta tampilan di YouTube pada hari pertama penayangan.

Guinness World Records menganjar lagu itu dengan tiga kategori yakni video di YouTube yang paling banyak ditonton dalam 24 jam, video musik yang paling banyak dilihat di YouTube dalam 24 jam, dan video musik K-pop yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam. Lagu itu melampaui pemegang rekor sebelumnya, yakni BTS dengan video-musik berjudul Boy With Luv pada April 2019.

Personel Blackpink yakni Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa juga mengadakan pemutaran perdana lagu tersebut pada hari perilisan melalui aliran langsung (streaming) YouTube. Hasilnya, Guinness World Records mencatat jumlah penonton aliran langsung (streaming) mencapai 1,66 juta. Jumlah itu juga menghasilkan dua perolehan lain yakni penonton terbanyak untuk pemutaran perdana video di Youtube dan penonton terbanyak untuk pemutaran perdana musik-video di Youtube. (M-2)