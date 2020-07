Keponakan: Kepribadian Trump Dibentuk oleh Ayah yang Perundung

KEPONAKAN Donald Trump, Mary, menggambarkan presiden Amerika Serikat (AS) itu sebagai seorang narsis yang pembohong karena terbentuk oleh sikap ayahnya yang dominan dan gemar merundung. Hal itu terungkap dalam cuplikan dari buku karya Mary Trump yang dirilis Selasa (7/7).

Gedung Putih langsung melancarkan serangan dengan menyebut buku berjudul Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man itu sebagai 'buku yang penuh kebohongan'.

Buku tersebut dijadwalkan terbit pada 14 Juli seiring perang hukum untuk mencegah penerbitannya. Meski begitu, buku itu telah masuk dalam daftar buku laris di Amazon.

Mary, seorang psikologi klinis, menyebut Trump memandang kecurangan sebagai cara hidup.

Dia menuding miliarder itu membayar seseorang untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi (SAT) untuknya sehingga dia bisa diterima di universitas elit, Sekolah Bisnis Wharton di Pennsylvania.

"Tuduhan soal SAT itu sama sekali tidak berdasar," tegas wakil humas Gedung Putih Sarah Matthews.

Buku setebal 240 halaman itu kemudian menyebut Trump sebagai produk dari Fred Trump, seorang ayah yang sosiopat, yang menciptakan kehidupan rumah yang penuh kekerasan dan trauma.

Buku tersebut disebut sebagai penggambaran buruk pertama Trump oleh anggota keluarga.

Mary merupakan putri dari Fred Trump Jr, kakak Donald Trump, yang meninggal dunia pada 1981 karena komplikasi kecanduan alkohol.

Menurutnya, Donald Trump memenuhi semua kriteria klinik sebagai seorang narsisis.

Buku Mary itu merupakan yang teranyar yang menjelek-jelekan Donald Trump setelah mantan ajudan Trump, John Bolton, merilis buku yang menyebut presiden AS itu korup dan inkompeten pada bulan lalu. (AFP/OL-1)