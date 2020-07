Son Ye-Jin Bersiap Debut di Film Hollywood

BINTANG Korea Selatan, aktris drama Crash Landing on You, Son Ye-jin, 38, dijadwalkan untuk muncul dalam film Andrew Niccol, The Cross, beradu peran dengan aktor Avatar, Sam Worthington.

Agensi Son Ye-jin, MS Team Entertainment, mengonfirmasi bahwa keterlibatannya dalam film itu melibatkan cukup banyak kesepakatan. “Son Ye-jin sedang dalam pembicaraan untuk film The Cross dan prospeknya menguntungkan. Kecuali jika ada perubahan besar, dia akan melakukannya,” ujar manajemen dilansir dari Channel News Asia, kemarin.

Son Ye-jin sepertinya tidak akan menjadi satu-satunya bintang Korea Selatan dalam film ini. Aktor Parasit Lee Sun-gyun juga telah ditawari peran meskipun juru bicaranya mengatakan bahwa dia masih meninjau tawaran itu dan belum mengambil keputusan.

Menurut outlet media Korea Star News, Son Ye-jin akan memainkan peran Vera, perempuan tangguh yang tinggal di negara miskin dan harus membesarkan anaknya sendirian setelah suaminya meninggal. The Cross akan dibintangi aktor Avatar dan Clash of the Titans Sam Worthington. Film ini disutradarai Andrew Niccol yang mengerjakan Gattaca dan In Time. (Try/H-3)