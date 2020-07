Berkolaborasi demi Penetrasi Pasar Global

DI tengah persaingan sengit di pasar global, kerja sama atau kolaborasi dua perusahaan yang berbeda pangsa memang sebuah keniscayaan. Hal itu penting agar mereka bisa bertahan atau bahkan untuk menetrasi pasar.

Diungkapkan Creative Strategic Communications OPPO Indonesia, Livia Setyabrata, pihaknya selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun selama saling menguntungkan. Seperti yang mereka lakukan saat ini dengan Jo Malone London. Mereka melakukan perpaduan unik antara OPPO Find X2 Pro Tea Orange dan Orange Bitters dari Jo Malone London melalui bundling The Tale of Two Oranges.

“Kami bangga dapat bekerja sama dengan Jo Malone London yang merupakan merek parfum terkemuka di dunia untuk memberikan pengalaman istimewa melalui bundling The Tale of Two Oranges. Kombinasi keduanya dipersembahkan bagi mereka yang memiliki percaya diri tinggi, optimis, dominan, namun tetap hangat dan gemar bersosialisasi,” cetus Livia.

Sementara itu, Education Manager Jo Malone London, Prisiella Yessy menjelaskan, kolaborasi mereka diharapkan memberi sensasi tersendiri bagi masyarakat. “Aroma jeruk dikenal memiliki banyak manfaat seperti halnya Orange Bitters yang dapat membangkitkan mood, menambah percaya diri, serta memberi efek menenangkan sekaligus menambah semangat."

Pada kesempatan yang sama, Brand Ambassador OPPO Find X2 Series, Raline Shah mengungkapkan paket itu sangat menarik, terutama bagi kaum Hawa. “Smartphone dan parfum termasuk benda wajib setiap perempuan saat ini."

OPPO, kata Livia selalu berkomitmen menciptakan pengalaman smartphone yang lebih baik dengan fokus pada kebutuhan pengguna. Edisi vegan leather Find X2 Pro mengadopsi bahan PU ramah lingkungan kelas premium, tahan air (IP68), tahan minyak, dan tahan terhadap suhu tinggi, dan kelembaban. Keuntungan lain dari kulit adalah mampu mencegah sidik jari tertinggal di permukaan.

“The Tale of Two Oranges merupakan sebuah perjalanan lintas indera yang menggabungkan tampilan menakjubkan, desain berselera tinggi, suara luar biasa, sentuhan keanggunan, dan aroma menyegarkan. Kami berharap kombinasi ini akan menjadi partner andalan setiap perempuan dalam menegaskan kepribadian uniknya,” tutup Livia. (RO/A-1)