Bus di Tiongkok Masuk Jurang, 21 Tewas

Sedikitnya 21 orang tewas dan 15 lainnya mengalami luka-luka akibat sebuah bus yang mereka tumpangi masuk jurang di Kota Anshun, Provinsi Guizhou, Tiongkok, Selasa (7/7).

Media setempat mengabarkan bahwa bus nomor 2 di Kota Anshun menabrak pembatas jalan hingga tercebur ke dalam danau di Distrik Xixiu pukul 12.30 waktu setempat (11.30 WIB).

Sedikitnya 12 truk pemadam kebakaran, perahu karet dan 97 petugas SAR termasuk 17 penyelam dikerahkan ke lokasi kejadian, demikian Guizhou Daily.

Stasiun televisi resmi Tiongkok melaporkan bahwa di antara penumpang merupakan pelajar yang dijadwalkan melaksanakan ujian nasional (gaokao) pada Selasa dan Rabu (8/7).

Staf Pemerintah Kota Anshun mengungkapkan bahwa bus no 2 tersebut berhenti di halte kompleks Sekolah Menengah No 3, No 5, dan No 9 kota itu.

Halte Danau Hongshan, tempat peristiwa itu terjadi, merupakan halte yang berlokasi di kompleks sekolah tersebut, demikian staf pemkot dikutip Beijing Youth Daily.

Penyelamatan para korban dan penyelidikan atas peristiwa tersebut masih berlangsung, demikian China Daily. (OL-12)