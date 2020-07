Akabri 89 Salurkan 12.000 Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 

ALUMNI Akabri 89 (Alter 89) Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara dan Kepolisian membagikan 12.000 sembako ke pelbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan ini dipimpin oleh Mayjen Rudianto, didampingi oleh irjen pol Ahmad Dofiri, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono, dan Ketua Alumni Akabri 1989 Brigjen Muhammad Hasan di Gedung Ahmad Yani, Makodam Jaya, Jakarta, Selasa (7/7).

"Insyaallah, kami akan distribusikan lebih kurang 12.000 paket sembako ke Jabodetabek. Selanjutnya, kami kirim ke Korem Palembang, Korem Yogyakarta, NTT, dan Ambon," papar Rudianto yang juga Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Rudianto menjelaskan, penyaluran bansos kali ini merupakan tahap kedua. Penyaluran bansos pertama sebanyak 40.000 paket sembako sudah didistribusikan kepada masyarakat.

"Pelepasan secara simbolis yang pertama dilakukan di Baharkam Mabes Polri. Selama kurang lebih satu bulan dilaksanakan (didistribusikan) di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, 40.000 paket sembako sudah kami distribusikan kepada masyarakat terdampak korona," ungkapnya.

Adanya ribuan paket sembako yang disumbangkan merupakan bentuk kepedulian Alter 89 yang merasa terpanggil untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di kala pandemi.

Menurut Rudianto, dampak pandemi ini sangat luar biasa. Selain masalah kesehatan, juga berdampak pada masalah ekonomi.

Maka, demi terjaminnya warga membutuhkan mendapatkan bansos, Rudianto mendistribusikan bansos sesuai dengan nama dan alamat penerima yang telah diverifikasi.

Hal ini sebagai upaya meminimalisir terjadinya bantuan salah sasaran di lapangan.

"Hampir semua sedang bergerak ke lokasi masing-masing. Mungkin dalam sepekan ke depan kami bisa distribusikan ke alamat sesuai dengan by name, by address," ucap Rudianto.(RO/OL-7)