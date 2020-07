Pembagian Grup dan Jadwal Turnamen Internal PBSI

TURNAMEN internal PBSI bakal menggelar pertandingan dari sektor tunggal putra, sebanyak 16 atlet senior maupun junior bakal berhadapan dalam laga tersebut.

Pemain-pemain junior pelatnas hingga nama-nama top seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie dan Shesar Hiren Rhustavito akan ambil bagian di turnamen yang dilangsungkan selama tiga hari ke depan, Rabu-Jumat, 8-10 Juli 2020. Turnamen ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pagi dimulai pukul 08.30 WIB, sedangkan sesi sore pada pukul 15.00 WIB.

Sebanyak 16 pemain dibagi ke dalam empat grup, dua pemain terbaik dari tiap grup berhak untuk tiket perempat final. Di perempat final, para juara grup akan bertemu dengan runner-up grup yang nantinya akan ditentukan lewat undian. (Dmr/R-2)

Berikut pembagian grup dan jadwal pertandingan

Pembagian Grup

Grup E

Anthony Sinisuka Ginting

Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu

Tegar Sulistio

Bobby Setiabudi

Grup F

Chico Aura Dwi Wardoyo

Firman Abdul Kholik

Alvi Wijaya Chairullah

Yohanes Saut Marcelino

Grup G

Shesar Hiren Rhustavito

Christian Adinata

Karono

Syabda Perkasa Belawa

Grup H

Jonatan Christie

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay

Yonatan Ramlie

Muhammad Asqar Harianto

Jadwal pertandingan

Rabu, 8 Juli 2020

08.30 WIB

Lapangan 1

Anthony Sinisuka Ginting vs Bobby Setiabudi

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Yohanes Saut Marcelino

Shesar Hiren Rhustavito vs Syabda Perkasa Belawa

Jonatan Christie vs Muhammad Asqar Harianto

Lapangan 2

Gatrjra Piliang Fiqihilahi Cupu vs Tegar Sulistio

Firman Abdul Kholik vs Alvi Wijaya Chairullah

Christian Adinata vs Karono

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Yonathan Ramlie

15.00 WIB

Lapangan 1

Anthony Sinisuka Ginting vs Tegar Sulistio

Firman Abdul Kholik vs Yohanes Saut Marcelino

Shesar Hiren Rhustavito vs Karono

Jonatan Christie vs Yonathan Ramlie

Lapangan 2

Gatjra Piliang Fiqihilahi Cupu vs Bobby Setiabudi

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Alvi Wijaya Chairullah

Christian Adinata vs Syabda Perkasa Belawa

Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Muhammad Asqar Harianto