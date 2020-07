Libatkan Penggemar, Cara Hammond Merilis Twenty Four Hours

Cara Hammond merilis Twenty Four Hours pada 3 Juli 2020. Ini adalah koleksi lagu buatan sendiri, yang ditulis, diproduksi dan diolah oleh penyanyi-penulis lagu indie-pop mendatang, Cara Hammond yang dibuatnya selama karantina, dengan bantuan para penggemarnya. Lagu-lagu tersebut ditulis menggunakan ide yang dikirim oleh penggemar di media sosial. Cara kemudian menulis setiap lagu dalam 24 jam, untuk penampilan perdana Cara Hammond di live streaming Instagram mingguannya.

Proyek EP ini dibuka dengan Losing Balance, lagu segar bernuansakan musim panas tentang mengabaikan hal-hal penting dalam hidup, dan terlambat menyadarinya. Single utama ini adalah kisah melankolis tentang penyesalan, penolakan & membiarkan cinta tergelincir.

Mendiskusikan perilisannya, Cara menjelaskan: “Sehari sebelum siaran langsung (instagram) saya yang kedua, saya pikir akan menjadi ide yang bagus untuk meminta penggemar mengirimkan saya ide-ide penulisan lagu mereka di media sosial. Menggunakan ini sebagai inspirasi saya menulis lagu & kemudian melakukannya untuk pertama kalinya di streaming langsung, kurang dua puluh empat jam kemudian. Saya sangat senang dengan respon & menyadari itu adalah cara yang bagus bagi saya untuk terhubung dengan penggemar saya."

Juga ditampilkan di EP adalah Last Dance dan Little Things yang terinspirasi, ditulis, direkam dan dilakukan dalam proses yang sama. Last Dance adalah balada penuh perasaan dengan vokal latar yang lembut, gitar yang dipetik dengan jari dan lirik yang memilukan yang menciptakan suasana hati yang suram. Lagu terakhir Little Things berbicara tentang gagasan mengikuti jalan baru. Ini adalah lagu yang bagus dengan gitar yang syahdu, lirik yang dinyanyikan dengan nostalgia dan ending yang sing along, ini jelas salah satu untuk dimainkan pada perjalanan pertama Anda menuju kebebasan.

Single Cara sebelumnya 'Ready For The Fall', 'Good Times', 'Try To Love You', 'How I Feel' dan 'Such A Mess' mendapat dukungan dari tidak kurang dari 11 playlist NEW MUSIC FRIDAY di Spotify seluruh dunia - sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang seniman Inggris baru yang independen. Dia juga ditampilkan dalam BBC Introducing Hotlist untuk 2019.

Cara menggambarkan musiknya sebagai pop indie yang penuh perasaan, mengambil pengaruh dari artis favoritnya, seperti Lianne La Havas, Dua Lipa, Amy Winehouse, Paolo Nutini dan Ben Howard. Berasal dari North Wales, dia sekarang berbasis di London dan telah menulis dan menampilkan lagu sejak dia berusia 11 tahun. (OL-12)