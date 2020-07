3 Bulan, Sinar Mas Land Raih Rp1,5 Triliun

MESKI di tengah ekonomi yang sulit akibat pandemi covid-19, Sinar Mas Land berhasil meraih pendapatan secara total sekitar Rp1,5 triliun dari 22 Maret sampai 30 Juni 2020. Pendapatan tersebut antara lain berasal dari penjualan Invensihaus R di BSD City yang habis terjual pada akhir Juni lalu dan O2 Essential Home di Grand Wisata Bekasi yang terjual 90%.

Sejumlah proyek yang termasuk dalam program promosi Move in Quickly periode pertama berhasil memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp653 miliar. Program Move in Quickly periode pertama yang berakhir pada 30 Juni lalu, tiga proyek Sinar Mas Land yang berada di BSD City, yakni Jadeite, Golden Vienna, dan BSD Autoparts habis terjual.

Jadeite merupakan klaster dengan konsep private residence, Golden Vienna merupakan rumah toko (ruko), dan BSD Autoparts merupakan sentra automotif repair dan maintenance. Di Kota Wisata Cibubur, hunian Nebraska juga terjual seluruhnya.

Managing Director Strategic Business & Services Sinar Mas Land, Alim Gunadi, menyebutkan hal itu menunjukkan konsumen sangat antusias terhadap konsep hunian dan program promosi yang diberikan perusahaan. "Proyek properti hunian yang kami rancang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat di tengah pandemi, khususnya kalangan milenial eksekutif atau profesional, seperti Invensihaus R di BSD City dan O2 Essential Home di Grand Wisata Bekasi," tutur Alim melalui rilis, pada Selasa (7/7).

Ke depan, lanjutnya, perusahaan akan tetap membuat proyek properti yang berkualitas dengan harga terjangkau melalui berbagai kemudahan pembayaran. Salah satu program kemudahan cara bayar itu yang kini tengah berjalan ialah Move in Quickly periode kedua, sepanjang 1 Juli-30 September 2020.

Pada tahap ini, konsumen yang membeli ready stock dengan KPR Express akan mendapatkan keringanan pembayaran sebesar 10%. Bila membeli dengan pembayaran tunai, konsumen dapat menikmati diskon harga sebesar 15%. Bagi konsumen yang membeli unit under construction dengan fasilitas KPR maka diperbolehkan mencicil uang muka (DP) sebesar 10% sebanyak sembilan kali plus diskon sebesar 10% dari nilai akad kredit.

Sinar Mas Land pun mendengar masukan dari berbagai konsumen pada periode perdana Move in Quickly untuk menjual kaveling siap bangun. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang berminat, Alim menuturkan, mulai periode kedua terdapat keringanan pembayaran tunai atau KPR Express sampai dengan 25%, khusus produk kaveling.

Keringanan pembayaran tersebut juga ditambah dengan benefit berupa gratis biaya pengalihan satu kali dan bebas biaya BPHTB apabila pembeli melakukan AJB dalam waktu maksimal satu tahun setelah serah terima kaveling.

Untuk kredit pemilikan tanah (KPT) dengan DP sebesar 20% dan dicicil 12 kali, konsumen dapat memperoleh potongan harga sebesar 15%. Bagi konsumen yang memilih KPT Express dengan DP 20%, Sinar Mas Land menyiapkan subsidi DP sebesar itu pula, yakni 20%. Harga maksimum kaveling untuk program subsidi DP KPT Express sebesar Rp2,5 miliar.



Periode ketiga

Alim mengutarakan program kaveling bakal berlanjut pada periode ketiga Move in Quickly, yang dimulai dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2020. Hanya, besaran diskon dan subsidi DP lebih kecil. Pada periode ketiga, keringanan pembayaran tunai atau KPR Express menjadi sebesar 20%.

Untuk KPT dengan DP sebesar 20% dan dicicil 12 kali, konsumen memperoleh kaveling dengan potongan harga 10%. Bagi konsumen yang memilih KPT Express dengan DP 20%, pihaknya menyiapkan subsidi DP 15%. Kaveling yang ditawarkan pada promosi tambahan itu berada di BSD City, Kota Wisata Cibubur, Legenda Wisata Cibubur, Taman Permata Buana, Taman Banjar Wijaya Tangerang, Grand City Balikpapan, Wisata Bukit Mas Surabaya, dan Nuvasa Bay Batam.

Dengan beberapa tambahan kemudahan itu, Alim berharap masyarakat yang terlewat di periode pertama Move in Quickly tapi ingin memiliki properti, dapat memanfaatkan promo tahap kedua. Apalagi, harga properti sekarang lebih terjangkau karena banyak penawaran promo sebagai strategi menghadapi masa pandemi.

Konsumen dapat memilih aneka produk milik Sinar Mas Land pada program Move in Quickly, mulai dari rumah, ruko, kios, sampai apartemen. Areanya meliputi Jakarta (The Elements, Southgate, dan Aerium), Tangerang (BSD City dan Taman Banjar Wijaya), Cibubur (Kota Wisata dan Legenda Wisata), Batam (The Nove at Nuvasa Bay), Balikpapan (Grand City), dan Surabaya (Wisata Bukit Mas dan Apartemen Klaska). (S-1)