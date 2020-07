Wajah Elton John Ditampilkan di Koin

ELTON John menjadi seniman kedua yang diberi penghormatan oleh Royal Mint, perusahaan pencetak koin Inggris, dengan mengeluarkan koin bergambar sang penyanyi.

Koin yang dirancang seniman Bradley Morgan Johnson ini menggambarkan topi jerami dan kacamata khas Elton John dari not balok.

"Sebuah kehormatan diakui dengan cara ini," kata John.

"Beberapa tahun terakhir berisi beberapa momen paling berkesan sepanjang karier dan ini adalah salah satu tonggak bersejarah dalam perjalanan saya," lanjut musisi berusia 73 tahun itu

John adalah musisi kedua setelah band rock Queen yang diberi penghormatan dalam seri Music Legends dari Royal Mint.

Elton John terkenal lewat lagu-laguseperti Candle in the Wind, Your Song, dan Bennie and the Jets.

Akibat pandemi covid-19, tur perpisahan Elton John terpaksa ditunda.

Royal Mint juga bekerja sama dengan John untuk membuat koleksi istimewa yang akan dilelang tahun ini, hasilnya akan disumbangkan untuk badan amal. (OL-1)