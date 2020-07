Persentase Kasus Positif Korona Jakarta dari Tes Usab Capai 5,66%

PERSENTASE kasus positif Covid-19 periode 29 Juni-5 Juli di DIKI Jakarta dari hasil tes usab (swab) mencapai 5,66 %.

Per 5 Juli total akumulasi tes PCR yang dilakukan yakni sebanyak 344.439 sampel usab.

"Sementara, pada 6 Juli tes PCR dilakukan pada 3.234 orang. Tes usab yang dilakukan pada 2.748 orang di antaranya untuk menegakkan diagnosa dengan hasil 231 positif dan 2.517 negatif," kata kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia, Senin (6/7).

Sejak 1 Maret 2020 testing rate di Jakarta adalah 15.946 tes per 1 juta penduduk. Dalam periode sepekan terakhir yakni 29 Juni-5 Juli 2020 testing rate Jakarta yakni 2.397 orang tes per 1 juta penduduk per minggu dengan positivity rate 5,66%.

Seluruh pemeriksaan PCR dilakukan di 45 laboratorium yang berjejaring dengan Pemprov DKI Jakarta.

Untuk memetakan daerah rawan, Pemprov DKI Jakarta melakukan rapid test terhadap 251.264 orang telah. Persentase reaktif covid-19 sebesar 3,5% atau 8.700 orang. Sementara 252.564 orang negatif.

"Untuk hasil tes cepat yang memiliki hasil reaktif atau positif dilakukan tes kembali dengan metode tes usap di RS," ujarnya. (OL-7)