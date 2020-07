Indonesia dan India Sepakat Jaga Perbatasan Perairan

Indonesian Coast Guard (Badan Keamanan Laut/Bakamla) dan Indian Coast Guard sepakat bertukar informasi dan menjaga keamanan perbatasan laut Indonesia - India.

"Intinya Bakamla atau Indonesian Coast Guard dengan Indian Coast Guard membuat MoU kesepakatan, kita akan meningkatkan kerja sama baik dalam bidang pendidikan juga patroli," kata Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia bersama Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste Pradeep Kumar Rawat serta Atase Pertahanan India Captain Amitabh Saxena usai menandatangani memorandum of understanding (MoU) antara Indonesian Coast Guard/Bakamla RI dan Indian Coast Guard, di Gedung Bakamla RI, Jakarta, Senin (6/7).

MoU ditandatangani Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dan Direktur Jenderal Indian Coast Guard K Natarajan di dua tempat yang berbeda, yakni Jakarta dan New Delhi. Kegiatan disaksikan secara langsung kedua negara melalui video conference.

Menurut dia, kesepakatan ini semakin memperkuat kerja sama kedua negara menjaga perbatasan laut Indonesia-India. Selain itu, kata dia, Indonesian Coast Guard dan Indian Coast Guard dapat lebih mudah berbagi ilmu dalam penanggulangan virus korona. "Mudah-mudahan lewat kerja sama ini masing-masing pihak bisa saling menjaga perairan dan sharing informasi untuk mempermudah kerja Indonesian Coast Guard dan Indian Coast Guard," paparnya.

Ia memaparkan hubungan kedua institusi sudah terjadi sejak lama. Seperti headiran Bakamla RI pada 16-18 Desember 2018 di New Delhi, India hadir di high level meeting pertama dengan Direktur Jenderal Indian Coast Guard. Agenda lain juga seperti peterlibatan dan partisipasi aktif di bidang capacity building dalam kegiatan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) dan Capacity Building for Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) Member Countries di Jakarta Center for Law Enforcement Center (JCLEC) di Semarang yang diselenggarakan oleh Bakamla RI serta National Level Pollution Response Exercise yang dilaksanakan Indian Coast Guard.

Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste Pradeep Kumar Rawat yang menyaksikan MoU ini menyambut baik kerja sama antara kedua pihak. Langkah ini memperkuat hubungan bilateral khususnya dalam menjaga keamanan masing-masing perairan. (P-5)