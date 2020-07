Rayakan HUT, BNI Satukan Energi untuk Indonesia

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI merayakan ulang tahun (HUT) ke-74 pada Minggu (5/7). Meski di tengah pandemi covid-19, HUT BNI dirayakan dengan rasa syukur oleh segenap karyawan dan jajaran direksi BNI yang diwujudkan dengan menyatukan semangat dan energi optimistis untuk Indonesia yang sedang membutuhkan banyak dukungan dari semua pihak.

Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengatakan peringatan HUT ke-74 BNI bertemakan Satukan energi untuk indonesia di era new normal. Tema tersebut menyiratkan makna bahwa segenap BNI Hi-Movers perlu bekerja lebih optimal dan efisien sehingga dapat memberikan energi kebaikan dalam rangka menopang pencapaian kinerja bisnis BNI, khususnya di era kenormalan baru.

"Perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal sangat diperlukan agar tetap produktif, sehat, dan aman, dengan menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penularan pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) serta menjaga agar roda bisnis perusahaan tetap berjalan," pesan Herry.

Kesiapan itu pun ditegaskan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dengan semangat #CovidSafe-BUMN, yang menjadi acuan bagi setiap insan BUMN agar tetap produktif tapi tetap aman dari wabah covid-19. Herry menuturkan perkembangan pandemi covid-19 berdampak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sikap sense of crisis harus tertanam dalam benak pelaku bisnis, termasuk BNI.

"Ini saatnya untuk mengubah pola dan cara bekerja yang lebih dari biasanya (extraordinary), dengan lebih giat, lebih keras, dan lebih cerdas lagi dari hari-hari sebelumnya, guna melakukan akselerasi pencapaian target bisnis serta mempertahankannya agar kinerja BNI meningkat kembali," katanya.

Pada perayaan HUT kali ini, BNI menjalankan serangkaian acara, antara lain aktivitas yang berisi program-program kemaslahatan manusia. Melalui Serikat Pekerja, BNI berupaya agar orang di sekitarnya tetap sehat, terlindung dari sebaran covid-19, dan hidup layak melalui pembagian paket sembako, vitamin, dan masker pelindung wajah kepada 146.000 masyarakat di seluruh Indonesia.

BNI juga menyiapkan rangkaian program yang bersifat membantu orang agar naik kelas secara ekonomi dan keterampilannya meningkat. Pada bagian inilah berbagai program khusus bagi pelaku UMKM disiapkan, mulai dari serial webinar bertajuk Uniting Energy for Indonesia in New Normal.

Selain itu, ada program meng angkat kekayaan Nusantara yang hampir punah, yang diwakili 7 kain langka Tanah Air, dalam Wastra 7 Pulau Nusantara dan Kreasi beberapa Desainer. Selain itu, mengangkat kekayaan kuliner Tanah Air dengan mengumpulkan 7 wedang dan 40 makanan Nusantara terbaik. Kain-kain langka tersebut dapat diperoleh melalui website www. bunganusantara.id.

BNI juga menyelenggarakan Konser Virtual Satukan Energi untuk Indonesia bersama Erwin Gutawa Orchestra dan 7 bintang (Tulus, Yura Yunita, Ardhito Pramono, Lea Simanjuntak, Lyodra, Kikan, Sruti Respati) pada 11 Juli 2020. Konser tersebut akan diamplifikasi melalui media sosial. Upaya penyatuan semangat dan energi diperkaya dengan beragam promo spesial yang hanya ada saat perayaan HUT ke-74 BNI, juga perusahaan perusahaan anak. (S1-25)