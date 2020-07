BTS Buat Sejarah Baru di Tangga Lagu Digital

GRUP idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) kembali mencatatkan sejarah di tangga album Billboard untuk World Digital Song Sales (Penjualan Lagu Digital Sedunia) melalui lagu Stay Gold, dikutip dari laman Soompi pada Minggu (5/7).

Lagu berbahasa Jepang yang menjadi debut mereka itu bertengger di posisi pertama World Digital Song Sales Billboard pada 4 Juli 2020, menjadikannya lagu ke-20 grup yang menduduki peringkat wahid tangga lagu itu.

Stay Gold juga menjadi lagu ke-89 BTS yang masuk ke-10 besar kategori lain di tangga lagu Billboard. BTS yang beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu memecahkan rekor pribadi mereka sebagai yang meraih posisi pertama terbanyak di tangga lagu Billboard dalam sejarah.

Sebelumnya, lagu lain yang memuncaki tangga lagu serupa, antara lain Fire, Blood Sweat and Tears, Spring Day, Not Today, DNA, MIC Drop, Boy with Luv, Dream Glow, A Brand New Day, Lights, Black Swan, dan ON. Sebelumnya, grup idola ini sukses mencetak rekor dalam sejarah K-pop dengan penjualan album terlaris pada Maret 2020. Penjualan lagu BTS saat itu mencapai 20.329.305 kopi dari 14 album, merujuk data Gaon Chart yang dioperasikan Korea Music Content Association. (Ant/H-2)