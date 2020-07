Ify Alyssa Secuplik Reuni Blink

SALAH satu cara menyenangkan penggemar ialah dengan cara memberikan satu kejutan. Rupanya itu yang dilakukan Ify Alyssa, 23, kepada penggemar Blink melalui penampilan singkat bersama tiga mantan personel Blink, Febby Rastanty, Agatha Pricilla, dan Sivia Azizah dalam lagu What About Us.

Mereka melakukan akapela singkat selama 29 detik yang diunggah di media sosial. Ify mengiringi akapela tersebut sambil bermain piano. Momen ini bertepatan ketika mereka melepas rindu. “Pas minggu kedua, kami janjian lagi ketemu di rumahku, dari situ akhirnya kepikiran buat bikin cover lagu ini,” kata Ify Alyssa.

Kejutan yang mereka buat itu juga sudah dipersiapkan dengan matang. Ify mengakui mereka sudah menyiapkan konten masing-masing. Ada yang bikin vlog, bikin Tiktok. “Aku request ke mereka buat nyanyikan lagu aku karena kebetulan waktu itu pas banget dua hari menjelang lagu What About Us dirilis,” terang pemilik nama Alyssa Saufika Umari ini.

Blink bubar pada 2017. Namun, mereka tetap menjaga hubungan baik satu sama lain meski kini sudah memiliki kesibukan masing-masing. Lagu What About Us sejatinya ditujukan untuk mendiang ayah Ify yang berpulang pada Maret lalu. (Medcom.id/H-1)