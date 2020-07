Pesepeda: Jalur Khusus Sepeda Harus Terkoneksi

Meski pada dasarnya kegiatan bersepeda itu menyehatkan, namun hal ini sontak menjadi fenomena menggelikan di tengah pandemi dan masa pembatasan fisik berlangsung. Sebab tak jarang, para goweser itu berkerumun dan memakan badan jalan. Meskipun hal ini tidak bisa dilepaskan dari ketidaktersediaan jalur pesepeda yang layak di beberapa kota di Indonesia. . Lantas, apa saja yang mendorong meningkatnya kultur pesepeda di tengah pandemi ini? Akankah euforia bersepeda ini berlanjut menjadi pola mobilitas baru masyarakat Indonesia di masa mendatang? . Bersama seorang dosen dari Universitas Bina Nusantara yang juga pesepeda, Albertus Prawata dan seorang Pemerhati Sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, Media Indonesia berbincang-bincang dengan topik Kembalinya Tren Gowes di program Nunggu Sunset, Kamis (2/7). Simak yuk keseruannya! . #sepeda #komunitassepeda #gowes #nunggusunset #minunggusunset

A post shared by Media Indonesia (@mediaindonesia) on Jul 2, 2020 at 3:25am PDT