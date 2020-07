Inilah 5 Tren Hobi dan Kebiasaan Baru di era New Normal

Seiring penerapan tatanan normal baru, masyarakat Indonesia kembali harus menyesuaikan gaya hidup dan rutinitas sehari-hari dengan tetap menerapkan physical distancing sebagaimana yang dianjurkan.

Berdasarkan tren pembelian konsumen di Lazada selama masa ‘self-quarantine’, Lazada merangkum 5 hobi atau aktivitas yang banyak dilakukan di rumah dan akan menjadi tren di era new normal. New normal, cara hidup baru, dan ke ‘bisa’ an baru.

Berkebun

Di awal masa PSBB, salah satu yang menjadi kendala adalah akses bagi bahan makanan segar. Jadi banyak yang mulai menyiasati dengan membuat kebun lahan terbatas sendiri (urban farming) di rumah dan akhirnya menjadi salah satu hobi yang paling diminati oleh masyarakat. Tanaman bumbu, sayur mayur dan buah merupakan sebagian tanaman yang banyak dicari untuk pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus menghias rumah.

Mendekorasi rumah

Menurut data dari Lazada, kategori ‘Outdoor & Garden’ meningkat sebesar 38%. Dalam masa new normal, sebagian mungkin akan tetap berada di rumah. Banyak konsumen yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan suasana baru di rumah dengan harga yang lebih terjangkau dan membuat rumah lebih nyaman, baik untuk belajar, bekerja maupun untuk bercengkrama bersama keluarga.

Memasak

Salah satu perubahan perilaku yang terjadi adalah bagaimana masyarakat mulai kembali ke masakan rumah. Segala tips, trik, resep memasak sudah siap sedia melalui akses di smartphone. Ini dapat dilihat dari adanya peningkatan di beberapa kategori seperti ‘Large Appliances’ meningkat 22%, ‘Small Appliances’ meningkat 46%, dan ‘Kitchen and Dining’ meningkat 28%. Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak konsumen yang memilih untuk memasak di rumah.

Olahraga di Rumah

Tinggal di rumah selama PSBB bukan berarti melupakan kebugaran tubuh. Menjaga kesehatan badan merupakan salah satu prioritas tertinggi selama masa pandemi. Banyak konsumen yang mulai membuat gym pribadi di rumah agar tetap dapat berolahraga dengan maksimal. Peralatan olahraga seperti barbel, resistance bands, yoga mat adalah beberapa peralatan populer dan banyak dicari dan dibeli dalam kategori alat-alat olahraga.

Gaming

Absennya kegiatan nge-mall dan hangout di coffee shop membuat banyak konsumen beralih ke gaming sebagai entertainment utama dalam menghalau kebosanan. Bahkan tidak sedikit yang mungkin mulai melihat gaming sebagai salah satu hobi dan mungkin bisa menjadi profesi di masa depan.

Selain 5 hobi ini, ada juga peningkatan penjualan barang-barang elektronik untuk mendukung kegiatan konsumen seperti meeting online, virtual schooling dan video conference yang dapat dilakukan di rumah.

Kebutuhan barang-barang elektronik tidak hanya untuk aktivitas penunjang bekerja dan belajar – banyak pula yang mulai belajar memanfaatkan teknologi dan barang-barang elektronik selama PSBB dan kebiasaan yang sudah terbangun selama masa-masa ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan di masa depan. Misalnya memasak yang membutuhkan mixer dan oven; ataupun kulkas untuk menyimpan produk-produk olahan. (OL-12)