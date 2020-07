Bangkitkan Minat Bisnis Sejak Muda Lewat Win Your Future

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan berperan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Salah satu yang harus didongkrak pertumbuhannya adalah kehadiran pengusaha yang adaptif dengan teknologi.



Kaum muda tentu memegang peranan yang sangat penting dalam hal ini, sebab masa depan bangsa ada di tangan mereka. Bagaimana respon dan kerjasama mereka akan menentukan kemajuan di Indonesia. Karena itu, sudah seharusnya kaum muda dibekali ilmu bisnis dan kewirausahaan yang tepat.



Berdasar pada hal tersebut, kompetisi Win Your Future bergulir untuk mencari anak muda yang visioner dan memiliki mimpi besar untuk sukses dalam bisnis. Kompetisi yang digelar eksklusif oleh Universitas Prasetiya Mulya ini mengusung tema Business & Technology. Melalui tema tersebut, para peserta dapat mengembangkan kreasi dan inovasi di bidang apapun, namun tetap menggunakan unsur teknologi dalam menghasilkan produk bisnisnya.



WinWin Your Future 2020 diikuti oleh 250 tim siswa/i SMA Sederajat dan mahasiswa/i jenjang S1, datang dari berbagai daerah, seperti Medan, Palu, Surabaya, Semarang, Bali, Palembang dan lainnya.



“Kompetisi tahun ini sangat kompetitif. Dengan tingginya antusias peserta, berbagai prosespengembangan pengetahuan bisnis kami desain untuk mempersiapkan mereka menjadi calon pemimpin bisnis masa depan,” jelas Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D. Wakil Rektor I Bidang Pembelajaran Universitas Prasetiya Mulya.



Setelah proses seleksi, 80 tim semifinalis mendapat kesempatan workshop langsung dari para praktisi bisnis sekaligus Faculty Member Universitas Prasetiya Mulya.



Sonny Agustiawan, S.T., M.S.M., Manager Program S1 Business Universitas Prasetiya Mulya, dalam salah satu sesi workshop memberikan pengetahuan mengenai Business Plan yang berbasis pada inovasi dan orientasi pasar.



"Harapannya, peserta tidak hanya dapat membuat bisnis yang inovatif, namun juga memiliki keunggulan daya saing dalam jangka waktu yang panjang,” jelas Sonny.



Sama halnya dengan proses pembelajaran yang dilakukan di Universitas Prasetiya Mulya, setiap mahasiswa didorong untuk berkreasi secara maksimal melalui bimbingan intensif dari FacultyMember, yang juga berperan sebagai para mentor. Di kompetisi ini, mahasiswa tingkat akhir sertaalumni Prasmul terlibat secara aktif dalam sesi mentoring untuk para semifinalis, mulai daripersiapan ide bisnis hingga final.



“Ajang ini menjadi platform untuk siswa-siswi SMA mengasahkemampuan kognitif dalam analisa bisnis, menariknya proses mentoring berjalan dengan proaktif dan kritis,” kata Jeremy Akwila, CEO EVENE, mahasiswa S1 Prasmul yang menjadi salah satu mentor kategori SMA.



Tidak dapat dipungkiri, ide bisnis dari para peserta begitu kreatif dan berkembang. Tentu dengan pesatnya kecanggihan teknologi, mampu mengakomodir berbagai solusi dari permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. “Antusiasme peserta cenderung tinggi, ada beberapa kelompok yang sangat totalitas untuk meningkatkan kualitas business plan-nya. Saya kagum, mereka mampu me-upgrade kualitas business plan dalam waktu yang relatif singkat,” ungkap Erwin Sidarta,Corporate Strategy Manager, PT. Media Putra Nusantara - IDN Media.



“Untuk yang masih kesulitan cari ide bisnis, start from the simplest thing. Lihat di sekitar kita, bisa dari resource apa yang berlebih atau kebutuhan apa yang masih kosong atau bisa juga improvement dari bisnis yang sudah ada, tapi pastikan improvement tersebut memang bermanfaat,” jelas Erwin yang juga memberikan salah satu sesi mentoring untuk kategori Universitas.



Setelah melalui rangkaian seleksi, workshop, mentoring, hingga presentasi final, Win Your Future 2020 by Universitas Prasetiya Mulya telah sampai di penghujung acara. Tepatnya, 3 Juli 2020, melalui virtual awards ceremony, Tim TOVEE (SMA Victory Plus Bekasi) ditetapkan sebagai Juara I business plan competition kategori SMA. Disusul dengan Tim Helios (SMA Unggulan CT Foundation Deli Serdang) menduduki Juara II dan Tim Lehlang (SMA St. Laurensia Alam Sutera) di Juara III.



Sedangkan untuk kategori Universitas, Tim Chem Bucket (Institut Teknologi Bandung) berhasil meraih Juara I, Tim Genesis (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) untuk Juara II, dan Tim Tridentist (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya) sebagai Juara III.



“Bagi future entrepreneurs, menggali potensi, menganalisis setiap kemungkinan, dan merencanakan bisnis ke depan adalah hal yang esensial. Di sini, kami merasakan pembekalan itu. Bukan hanya pemberian materi satu arah saja, tetapi juga bimbingan eksklusif oleh kakak alumni serta tanya jawab dengan Faculty Member! Pengalaman ini yang menjadikan Win Your Future media pembelajaran bagi para perintis usaha yang berbeda dari yang lain,” ungkap Tim Chem Bucket.



Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Tim TOVEE, “Kita belajar banyak banget nih dari lomba ini! Pengalaman, workshop seminggu yang kece dan bagus sekali, benar-benar keren! Terima kasih Prasmul!”



Fredy Utama, M.M., sebagai perwakilan Dewan Juri Win Your Future 2020 menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk energi dan semangat luar biasa dari seluruh partisipan di kompetisi ini.



"Melalui ide bisnis yang Anda sampaikan, tidak diragukan bahwa Indonesia tidak akan kehabisan generasi muda dalam berinovasi, kreatif, dan tentunya memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Selamat, kepada para Pemenang!" pungkas Fredy, Faculty Member Universitas Prasetiya. (RO)