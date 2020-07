Kai Exo Siapkan Debut Solo

SM Entertainment, agensi yang menaungi band Korea EXO, mengonfirmasi salah seorang personelnya, Kai, 26, bakal melakukan debut solo. Kabar ini disiarkan News1, kemarin.

“Kai sedang mempersiapkan sebuah album solo. Kami akan mengumumkan jadwalnya ketika sudah selesai,” kata SM Entertainment, dilansir Soompi.

Kai yang juga tergabung dalam grup SM yang lain, Super M, menjadi personel kelima EXO yang melakukan debut solo. Sebelumnya ada Baekhyun, Chen, Suho, dan Lay. April lalu, EXO merayakan usia kedelapan sejak debut pada 8 April 2012. Kini sejumlah personel EXO tengah disibukkan aktivitas masing-masing.

Juni lalu, Chanyeol mulai menjalankan proyek kolaborasi dengan penyanyi senior Lee Sun-hee. Pada Mei lalu, Suho EXO berangkat wajib militer. Adapun Xiumin dan D.O menjalankan wajib militer tahun lalu. Kai sendiri juga bermain dalam sejumlah serial televisi, seperti The

Miracle We Met dan Spring Has Come.

Sementara itu, selain solois, EXO dengan subunit Sehun dan Chanyeol atau dikenal sebagai EXO SC juga mempersiapkan comeback mereka pada 13 Juli mendatang. (Medcom.id/H-3)