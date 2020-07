Ronny Tjandra Semakin Produktif Kala Pandemi

Aktor senior Ronny P Tjandra, 62, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kala harus bekerja dari rumah. Beberapa saat lalu, dirinya memperlihatkan melalui Whatsapp telah menghasilkan satu skrip serial The Dragons dan dua lukisan sekaligus berjudul Love in the Time of Corona dan From Corona with Love. "Keduanya kemudian saya sebut The Corona Twins," katanya kepada Media Indonesia.

Dia bercerita tetap harus aktif meski terbatas tidak bisa bepergian dan beraktivitas dengan bebas. "Kalau tidak aktif, wah bisa stres saya. Saya memilih melukis, hal yang saya tinggalkan sejak lama. Dulu saya aktif melukis tahun 1989-1995an. Terus sibuk bolak balik Jakarta dan Bandung, jadi tidak ada waktu untuk fokus."

Terkait Covid-19, dia merasa banyak hal yang dia rasakan. "Pertama, agak aneh saja situasinya. Belum pernah mengalami penyakit bisa menyebar secepat ini. Namun ada sisi positif yang kita semua bisa terima, kita punya banyak waktu bisa berkumpul dan memberi waktu untuk keluarga. Pola hidup dan pola kerja berubah banyak."

Dia juga menambahkan pandemi ini juga akan membuat hubungan sosial antarmanusia berubah banyak. "Selain itu bisnis perusahaan dan bahkan pemerintahan berbagai negara ternyata tidak sekuat yang kita bayangkan," tutup Ronny yang pernah terlibat di lebih dari 50 film ini.