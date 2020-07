Christina Perri Rilis Versi Akustik Jar of Hearts

Merayakan 10 tahun perilisan "Jar of Hearts", Christina Perri meluncurkan versi akustik dari lagu tersebut.

Dalam siaran persnya dari Warner Music Indonesia, Jumat (3/7), lagu “Jar of Hearts” versi akustik ini diunggah di kanal YouTube resmi Christina Perri pada tanggal 30 Juni 2020 lalu, tepat sepuluh 10 tahun setelah lagu itu pertama kali dinyanyikan di acara So You Think You Can Dance.

Dalam perjalanannya lagu “Jar of Hearts” berhasil mendapatkan berbagai pencapaian platinum di berbagai negara. Di Amerika Serikat, “Jar of Hearts” diganjar lima platinum oleh RIAA. Sementara di Inggris, melalui BPI, “Jar of Hearts”meraih dua platinum.

Sejumlah sertifikasi emas dan platinum juga diraih “Jar of Hearts" di Australia, Austria, Kanada, Denmark, Jerman, Irlandia, Selandia Baru, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat.

Lagu ini juga sukses meraih jutaan views dengan 762 juta streaming secara global, dan 420 juta YouTube views.

Di Indonesia sendiri, "Jar of Hearts" menempati posisi keempat dalam kontribusi streaming berdasarkan data YouTube dan Spotify, setelah negara Amerika Serikat, Brasil, Meksiko (Youtube) dan Amerika Serikat, Jerman, Australia (Spotify).

Lagu "Jar of Hearts" versi akustik juga dapat didengarkan melalui layanan musik digital mulai 3 Juli 2020. (OL-12)