Ini Alasan Dian Sastro Semakin Rajin Bikin Konten

Dian Sastrowardoyo, yang akrab disapa Dian Sastro, akhir-akhir ini menjadi salah satu artis yang begitu produktif di media sosial. Setelah merilis lagu ‘Serenata Jiwa Lara’ milik Diskoria bersama Dian Sastro di awal masa PSBB, Dian Sastro makin sering membagikan konten, khususnya di akun Instagram pribadinya. Apa yang membuat Dian Sastro begitu aktif di media sosial? Untuk mengetahui alasannya, Mario dan Eda (Duo Budjang) ngobrol secara virtual bersama Dian Sastro.

Ternyata, tujuan Dian adalah agar para netizen terhibur. “Gue takut banget orang-orang yang lagi pada disuruh di rumah jadi stres, bosan, dan akhirnya jadi pada keluar padahal itu malah bahaya buat mereka. Jadi gue bikin konten yang gimana caranya biar orang-orang betah di rumah,” ungkap Dian.

Lagu ‘Serenata Jiwa Lara’ telah didengarkan lebih dari 5 juta kali di platform streaming musik. Banyak yang terkesima dengan suara Dian Sastro dan menyarankan untuk terjun ke dunia musik. Walau begitu, Dian Sastro enggan menjadi dan disebut sebagai musisi. Dian hanya mau diajak berkolaborasi untuk menyanyi jika ada tujuan untuk charity. Ia pun lebih memilih disebut sebagai kolaborator musik.

“Gue enggak enak sama teman-teman musisi yang sudah mendedikasikan hidupnya buat musik. Ngapain juga gue numpang lewat pakai popularitas gue,” lanjut Dian.

Dian Sastro sudah mengenal musik sejak lama, bahkan almarhum ayahnya ialah sosok yang pertama kali mengajarkannya bermain gitar. Selain itu Dian Sastro juga membagikan pandangannya tentang bagaimana seorang ‘bintang besar’ juga butuh waktu untuk menjadi diri sendiri. “Lo harus punya ‘switch button’; kapan lo kerja dan gak kerja. You need to have that balance. You need to be a real human being. Lo harus ngupil kadang-kadang, men!” pungkas Dian. (OL-12)