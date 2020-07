The Sultan Hotel & Residence Jakarta Terapkan Protokol Kesehatan

PEMERINTAH Indonesia telah memutuskan untuk memperpanjang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi untuk menghadapi new normal.

Sejumlah sekolah, restoran, kantor, mal, dan fasilitas umum lain mulai dibuka agar perekonomian negara tetap berjalan, tak terkecuali dengan bisnis hotel.

Berkaitan dengan hal ini, The Sultan Hotel & Residence Jakarta juga mempersiapkan diri untuk menyambut fase new normal.

Kristanto Prasetiabudi, selaku Director Sales & Marketing memaparkan, The Sultan Hotel & Residence Jakarta telah menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan terkait pandemik saat ini.

Manajemen hotel juga telah memberikan pelatihan kepada seluruh staf The Sultan Hotel & Residence Jakarta terkait protokol kesehatan di fase new normal, meliputi penggunaan alat pelindung diri (APD) saat bertugas, seperti masker, sarung tangan dan face shield.

Penerapan protokol kesehatan ini dimulai dari depan pintu masuk, dimana petugas security melakukan pengecekan menyeluruh termasuk pengukuran suhu tubuh tamu menggunakan thermal gun, kewajiban penggunaan masker di area hotel dan residence, penyediaan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer di area publik.

"Standar operasional prosedur (SOP) yang kami buat langsung diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. SOP tersebut mengatur banyak sekali protokol yang harus dijalankan mulai dari penjemputan tamu, pembersihan kamar, meeting rooms, persiapan makanan dan segala hal yang terkait dengan pelayanan", terang Kristanto

"Layout restoran dan ruang meeting pun ditata sedemikian rupa dengan menerapkan konsep physical distancing sesuai anjuran pemerintah, tanpa mengurangi kenyamanan tamu." lanjutnya.

“Setiap karyawan dan tamu yang masuk hotel diwajibkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan dan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila suhu tubuh melebihi batas yang ditentukan, kami tidak mengizinkan karyawan maupun tamu untuk memasuki area hotel," kata Kristato.

"Hal ini kami lakukan demi keamanan bersama. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, kami siap menyambut tamu untuk menginap dan menikmati fasilitas di Sultan Hotel & Residence.” jelasnya lagi.

Untuk saat ini The Sultan Hotel berencana akan kembali beroperasi pada awal Juli, namun bagi tamu yang berencana untuk menginap dalam waktu dekat, The Sultan Residence tetap buka dan siap melayani.

Dalam era new normal saat ini, The Sultan Hotel & Residence Jakarta sudah mengakomodir dua acara pernikahan dengan konsep yang mengacu kepada penerapan protokol kesehatan. Dengan konfigurasi lay out mengikuti aturan physical distancing, hygine & sanitation, dan penerapan mekanisme pelayanan dan persiapan makanan.

Food stalls disediakan untuk menggantikan buffet. Tamu tidak diperkenankan untuk mengambil makanan secara langsung. Jarak antara food stalls dengan tamu dibatasi rope stand dan staf hotel akan melayani pengambilan makanan.

Alat makan tidak lagi disediakan di atas meja dan akan diberikan oleh staf hotel pada saat pengambilan makanan. Pengaturan antrean diberlakukan untuk mencegah penumpukan tamu di satu area. (OL-09)