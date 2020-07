Hormati Dulu Liverpool, Bantai Kemudian

Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menolak anggapan bahwa timnya tidak cukup termotivasi untuk pertandingan melawan Manchester City setelah dinobatkan sebagai juara Liga Primer musim ini. Klopp justru melihat para pemainnya menunjukkan sikap brilian meski dibantai 4-0 oleh City.

The Reds datang ke Etihad pada Jumat (3/7) dini hari WIB dengan mengemban status sebagai kampiun baru. Sebelum laga, para pemain tim arahan Pep Guardiola menyambut The Reds dengan berbaris dan tepuk tangan sebagai tradisi Guard of Honour.

Namun, usai menerima penghormatan Guard of Honour dari skuad tuan rumah, Liverpool harus pulang dengan kepala tertunduk. Guard of Honor pertama setelah 30 tahun rupanya tak berpengaruh atas penampilan melawan City.

Baca juga: Liverpool Babak Belur di Kandang Manchester City

Tim asuhan Pep Guardiola ingin membuktikan diri setelah terguling dari takhta yang diraihnya dua musim berturut-turut. Penalti Kevin De Bruyne mengawali pesta gol The Citizens, sebelum berturut-turut Raheem Sterling dan Phil Foden mencetak gol. Bunuh diri Alex Oxlade-Chamberlain melengkapi nestapa Liverpool.

Hasil kalah telak itu menimbulkan pertanyaan yang tak terhindarkan tentang persiapan Liverpool dan apakah mereka sudah tidak termotivasi bertanding mengingat gelar tersebut sudah ditentukan atau diamankan.

Namun, Klopp membantahnya. Dia menegaskan bahwa para pemainnya memiliki komitmen yang sama sepanjang musim.

"Apakah laga ini penting bagi kami? Saya melihat sikap yang brilian," kata Klopp.

"Mereka (City) berpikir lebih cepat dari kami. Permainan kami kurang mengalir. Anda punya masalah masif melawan Man City. Ada momen-momen bagus dari kami. Kami punya beberapa peluang, tapi tak memaksimalkannya. Ini hasil yang harus kami terima," kata Klopp.

"Man City luar biasa. Saya melihat musim mereka. Tak sekali pun mereka main jelek," lanjutnya. (Goal/OL-14)