Hannah Al Rashid Desak RUU PKS Segera Disahkan

AKTRIS Hannah Al Rashid, 34, meluapkan kekesalannya di media sosial karena keputusan Komisi VII DPR yang mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Antara heartbreaking, marah, kecewa, sedih, mostly mad, sih. This is madness!” tulisnya di akun Instagram-nya.

Mantan atlet Tim Pencak Silat Inggris itu menegaskan RUU PKS merupakan kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk melindungi perempuan Indonesia dari risiko kekerasan dan pelecehan seksual. Untuk itu, RUU tersebut harus disahkan segera, bukannya ditunda-tunda terus.

Perempuan berdarah Indonesia-Inggris yang kini jadi penyintas kekerasan berbasis gender itu memang pernah menjadi korban pelecehan seksual. Hannah yang tengah berjalan ke tempat kosnya diraba bagian dadanya saat berpapasan dengan dua pria yang menaiki sepeda motor.



Tindakan pelecehan itu nyaris terulang oleh orang yang sama. Hannah merasakan trauma berbulan-bulan. “Tidak ada keadilan atau pemulihan untuk korban karena pelaku bebas begitu saja tanpa hukuman apa pun dan itu malah dinormalisasi. Hidup dengan trauma menjadi korban kekerasan sexual is bloody heartbreaking,” cuitnya, kemarin. (Bgs/H-2)