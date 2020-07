Amerika Serikat Laporkan 52 Ribu Kasus Covid-19 dalam Sehari

PENAMBAHAN kasus harian kasus virus korona baru (covid-19) di Amerika Serikat (AS) menembus rekor pada Rabu (1/7) waktu setempat. Dalam 24 jam terakhir, ‘Negeri Paman Sam’ mencatatkan lebih dari 52 ribu kasus baru covid-19.

Delapan negara bagian dilaporkan memiliki lonjakan kasus baru tertinggi. Sehari sebelumnya, AS mencatat lebih dari 47 ribu kasus baru covid-19. Kepala Institut Nasional untuk Penyakit Menular, Anthony Fauci, menyatakan lonjakan kasus covid-19 di AS bisa meningkat dua kali lipat hingga 100 ribu orang per hari.

Itu disebabkan pemerintahan Donald Trump menerapkan kebijakan yang keliru dalam penanganan covid-19. Dalam wawancara dengan Fox Business, Trump meyakini wabah covid-19 akan hilang begitu saja. “Ya tentu. Dalam beberapa kasus, saya pikir akan segera memiliki vaksin,” tegas Trump.

“Kami kembali dengan tindakan yang kuat. Saya pikir kami menangani virus korona dengan sangat baik. Pada suatu saat (covid-19) akan hi­lang begitu saja. Saya harap,” imbuhnya.

Kebijakan dan sikap meremehkan yang ditunjukkan Trump menuai kritik dari sejumlah kalangan. Presiden AS itu enggan mengampanyekan upaya pencegahan covid-19, seperti menggunakan masker.

Pejabat pemerintahan di Alaska, Arizona, California, Georgia, Idaho, Oklahoma, South Carolina, dan Texas melaporkan kasus harian tertinggi. Rata-rata penambahan kasus meningkat dua kali lipat sejak 13 Juni. Pasien rawat inap pun melonjak dengan angka tertinggi sejak 21 April. (The Guardian/Van/I-1)