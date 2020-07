Musim Final The Crown, Putri Margaret Diperankan Lesley Manville

PARA pemeran untuk musim final serial kerajaan Inggris The Crown perlahan mulai terlihat. Dengan kabar yang muncul mengenai sosok yang akan menggantikan Helena Bonham Carter sebagai Putri Margaret. Saat ini, diketahui Imelda Staunton akan memerankan Ratu Elizabeth II di musim kelima sekaligus menjadi yang terakhir itu.

Netflix sudah mengumumkan bahwa Lesley Manville akan memerankan Putri Margaret, saudara perempuan Ratu Elizabeth II. Sebelumnya, pada dua musim awal Putri Margaret diperankan oleh Vanessa Kirby. Pada musim ketiga, Putri Margaret diperankan Helena Bonham Carter.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa syuting untuk musim keempat selesai tidak lama ketika lockdown diberlakukan. Pada musim keempatnya, Olivia Colman masih memerankan Ratu Elizabeth II, yang pada dua musim awal diperankan oleh Claire Foy. Begitu juga Bonham Carter masih akan memerankan Putri Margaret di musim keempat ini.

Produser kini memilih Manville sebagai pilihan utama untuk memerankan Putri Margaret. Manville pernah masuk dalam nominasi Oscar untuk kategori aktris pendukung terbaik lewat aktingnya di Phantom Thread (2017) garapan Paul Thomas Anderson. Ia juga dikenal lama berkecimpung di seni peran panggung sejak 1970-an, dan pernah masuk nominasi Olivier Award pada 2011, ajang penghargaan bagi insan teater di London.

Sementara itu, Manville dan Staunton yang akan beradu peran di musim terakhir The Crown, sebelumnya pernah terlibat dalam produksi yang sama, di sekuel Maleficent, Mistress of Evil.

“Anda tidak dapat meminta seseorang untuk bertindak berusia setengah baya. Seseorang harus membawa kepenatan mereka sendiri untuk itu. Perasaan yang kita semua miliki saat berusia 50 tahun berbeda dengan perasaan yang kita semua miliki saat berusia 30 tahun,” kata showrunner The Crown Peter Morgan mengenai pergantian peran di setiap musim The Crown, dikutip dari The Independent.

Belum ada kabar aktor yang akan menggantikan Tobias Menzies sebagai Pangeran Philip. Selain Colman dan Bonham Carter, di musim keempat akan muncul karakter PM Margaret Thatcher yang diperankan Gillian Anderson. The Crown musim keempat akan dirilis tahun ini. Di musim ketiga, The Crown berakhir ketika Ratu Elizabeth II merayakan Yubileum perak, atau 25 tahun ia menjabat sebagai Ratu. (M-1)