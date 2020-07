Karya Wash Us in the Blood Kanye West Terima Kritik dan Pujian

Penyanyi rap Kanye West menerima pujian dan kritik sesaat setelah ia merilis lagu tunggal, single, baru bertajuk "Wash Us in the Blood" yang mengangkat isu rasisme, namun kritik pun mengalir karena tweet ucapan selamat kepada istrinya, Kim Kardashian yang mengklaim status miliardernya.

Dilansir Reuters, Kamis (2/7), West diserbu warganet di media sosial karena memuji kekayaan keluarganya di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan lebih dari 36 juta orang Amerika Serikat kehilangan pekerjaan.

Tak lama, ia merilis single dan video "Wash Us in the Blood," yang memadukan referensi agama dan rasisme sistemik di Amerika Serikat dengan gambaran dari protes baru-baru ini tentang kematian orang kulit hitam di tangan polisi.

Travis Scott menyebut bahwa lagu tersebut merupakan musik terbaik West selama bertahun-tahun.

Surat kabar Inggris, Guardian, mengatakan rilis terbaru West adalah "studi yang sangat kuat tentang ras dan keyakinan" yang menyajikan "visi apokaliptik tentang Amerika."

Single ini berasal dari album West yang akan datang bertajuk “God’s Country.” (OL-12)