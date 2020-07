Babel Luncurkan Video New Normal Pariwisata

UNTUK menarik kunjungan wisatawan di tengah pandemi, Pemprov Bangka Belitung (Babel) meluncurkan dan menyosialisasikan video new normal pariwisata di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Kamis (2/7).

Gubernur Babel. Erzaldi Rosman Djohan mengatakan turunnya angka kunjungan wisatawan ke Indonesia mengakibatkan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata terhenti pada masa pandemi Covid-19. Hal ini, menurutnya bukan hanya di rasakan di Provinsi Babel tapi secara nasional khususnya di daerah tujuan wisata.

"Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan new normal dengan menerapkan pola hidup sehat dengan protokol kesehatan. Untuk mempercepat pemulihan saat new normal, pemerintah juga menerapkan CHS (Cleanliness, Health, and Safety) pada tiap destinasi wisata di Babel. Saat ini Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) bergerak cepat membuat video promosi new normal.

Video yang diluncurkan bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat dan calon wisatawan bahwa Babel siap kembali menjadi salah satu tujuan kunjungan wisata di Indonesia.

"Semoga apa yang sudah diupayakan dapat membuat para wisatawan merasa aman dan nyaman selama berwisata di Babel," kata Erzaldi. Kamis (2/7).

Diakui lanjut Erzaldi, pihaknya fokus mengangkat kembali pariwisata Babel karena bisa mendongkrak sektor lain seperti penerbangan, perhotelan, restoran dan UMKM.

"Ide pembuatan video pariwisata diprakarsai oleh pelaku industri yang tergabung di GIPI agar pariwisata kembali beraktivitas," ujarnya.

Ketua GIPI Babel, Johan Ridwan Hasan mengatakan, pihaknya ingin segera kembali menjalankan aktivitas industri pariwisata dan siap menjalankannya sesuai protokol kesehatan yang telah disepakati bersama pemerintah dan Gugus Tugas Covid-19 Babel.(OL-3)