Akhir Penantian Panjang Liverpool dari Kaca Mata Tokoh Publik

PENANTIAN teramat panjang yang akhirnya Liverpool hingga akhirnya meraih gelar Liga Primer Inggris pertama dalam 30 tahun masih menarik dikupas.

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menilai Liverpool pantas meraih juara Liga Primer Inggris musim ini. Hal itu ia sampaikan dalam bincang santai via daring dengan tema "Obrolan Bola Era New Normal" yang juga dihadiri sejumlah tokoh publik, seperti jurnalis senior Karni Ilyas, Direktur Utama Metro TV Suryopratomo, eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Tantowi yang mengaku fan Arsenal memuji penampilan Liverpool yang mendominasi Liga Primer Inggris musim ini. Hal itu tak lepas dari kerja keras manajemen klub dan kepercayaan kepada Juergen Klopp di kursi pelatih.

"Saya bahagia titel liga ke Liverpool, karena dari semua klub, saya lihat Liverpool klub yang pantas dan layak memenangkan trofi. Saya lihat 5 tahun terakhir klub yang diolah secara sport dan matang itu ya Liverpool," ujar Tantowi.

Ia mengatakan kesuksesan Liverpool tak lepas dari tangan dingin Klopp yang meracik winning team musim ini.

"Walaupun bukan penggemar Liverpool, masuknya Klopp ada perubahan besar di Liverpool. Klopp bukan orang yang mau jadi bintang seperti Mourinho. Klopp dengan karakter orang Jerman yang mementingkan teamwork," ungkap Tantowi.

Selain itu, Fenway Sports Group (FSG) sebagai pemilik klub juga patut diacungi jempol, karena sabar dalam berproses di bawah arahan Klopp. FSG, kata ia, menjalankan klub dengan pendekatan sains dan teknologi, ketimbang berorientasi pada uang dan pasar modal.

"Mereka mengerti konsep olahraga yang tidak bisa instan. Harus melalui proses dan menyerahkan wewenang kepada pelatih memilih tim yang kuat. Untuk beberapa musim ke depan, Liverpool masih mendominasi," kata Tantowi.

Sementara itu, Karni Ilyas menilai meski Liverpool mendominasi musim ini, The Reds butuh menelurkan pemain muda potensial dari akademi klub. Tercatat pemain yang menjadi andalan Klopp selama ini direkrut dari klub lain, seperti Mohamed Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane.

Obrolan kian menarik ketika Suryopratomo mengaku kecewa Manchester City tak mampu menahan laju Liverpool. Sebagai fan Manchester United, Tommy, sapaan akrabnya, mengatakan seharusnya City tak tertinggal jauh dalam perebutan gelar juara.

"Musim ini penuh drama, terlebih melihat bagaimana City itu ternyata tidak berdaya. Masih ada 7 pertandingan sudah angkat bendera dan besok melihat penghormatan kepada Liverpool, teman kita yang satu tidak akan menonton," kelakar Tommy sambil menyindir Said Didu yang merupakan fan City.

Setelah itu, obrolan menjadi penuh tawa dan saling lempar sindiran. Said lalu menyindir MU tak lagi sukses meraih gelar liga sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Ia mengatakan kemunduran MU beberapa tahun terakhir membuat Ferry direshufffle dari kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla pada 2016.

"Waktu Pak Ferry menjadi menteri, harusnya HGU (Hak Guna Usaha) Old Trafford itu segera dicabut dan diubah menjadi pemakaman umum, tapi tidak dilaksanakan. Mungkin karena itu direshufffle," kelakar Said diiringi gelak tawa para peserta obrolan daring itu.

Ferry pun membalas kelakar Said dengan mengatakan hanya ada satu klub di Kota Manchester.

"Kalau saya jalan di Kota Manchester itu di sepanjang jalan tidak ada yang menjual atribut City, yang ada hanya MU," ungkap Ferry.

Direktur relawan Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi pada 2019 itu mengatakan akan ada waktu Setan Merah kembali berjaya.

"Benar-benar kehilangan dengan pensiunnya Ferguson. Tapi ideologinya masih ada dan tinggal menunggu," ungkap Ferry. (OL-8)