All New Honda Jazz Hybrid Adopsi Teknologi Mobil F1

HONDA Motor Europe Ltd berencana mengaplikasikan mesin hybrid yang diadopsi dari teknologi mobil balap untuk model terbaru All New Honda Jazz, yang akan diluncurkan akhir tahun ini.

Dengan bermodalkan pengalaman dari tim balap F1, Honda mengaplikasikan keahliannya dalam merancang Hybrid Power Unit (PU) ke dalam sistem hybrid terbarunya, e:HEV.

Mesin terbaru itu bernama RA620H menggunakan mesin 1.600 cc dengan enam silinder dan internal combustion engine, serta dikombinasikan dengan Energy Recovery System.

Sistem hybrid yang ada memungkinkan energi untuk didaur ulang dari pengereman dan gas buang, guna memberikan tenaga tambahan yang dapat menambah kecepatan mobil dan mengurangi gejala lag atau kurang responsif pada kendaraan.

Pada musim balap lalu, mesin hybrid Honda telah membantu tim Aston Martin Red Bull Racing dan Scuderia Toro Rosso meraih tiga kali kemenangan dan enam podium.

Yasuaki Asaki sebagai Head of PU Development menjelaskan di sepanjang balap Formula 1, tim Honda dengan cermat telah mengukur berapa banyak bensin yang dikonsumsi agar dapat mengikuti ketentuan dari penyelenggara balap.

"Di mesin e:HEV yang kami rancang, kami mengaplikasikan pengalaman dari ajang balap untuk memastikan mesin ini dapat menghasilkan tenaga yang besar dengan rasio efisiensi bahan bakar terbaik pada mode berkendara apapun," ujarnya melalui rilis yang diterima beberapa waktu lalu.

Sepanjang balapan, insinyur Honda di ajang Formula 1 secara konsisten mengevaluasi rasio energi yang berhasil di daur ulang dan digunakan dalam sistem hybrid untuk menciptakan performa yang optimal.

Dengan menggunakan sistem e:HEV, mesin hybrid akan mendaur ulang energi dan memanfaatkannya untuk mengisi baterai dan menciptakan tenaga yang lebih besar. Mesin tersebut terdiri dari dua buah komponen motor elektrik yang terhubung dengan mesin 1.5L DOHC i-VTEC, sebuah baterai lithium-ion, dan sebuah transmisi fixed-gear melalui intelligent power control unit yang bekerja secara berkesinambungan untuk memberikan respon yang cepat dan halus.

Untuk menciptakan pengalaman berkendara yang menyenangkan dengan efisiensi bahan bakar yang optimal, sistem canggih e:HEV hybrid akan mengatur pergantian secara otomatis diantara tiga mode.

Yakni, EV Drive: baterai lithium-ion menyalurkan energi listrik ke motor penggerak secara langsung. Mode Hybrid Drive, yakni mesin bekerja dengan menyalurkan energi ke generator listrik, yang kemudian disalurkan ke motor penggerak listrik. Terakhir, Engine Drive: mesin berbahan bakar bensin terhubung langsung ke roda melalui lock-up clutch dan daya gerak ditransmisikan secara langsung dari mesin ke roda.

Dibandingkan penggunaan transmisi konvensional, All New Honda Jazz kini dilengkapi transmisi Electronically Controlled Continuously Variable Transmission (eCVT) dengan single-fixed gear untuk menciptakan koneksi secara langsung diantara beberapa komponen. Hal ini menghasilkan torsi yang halus dan responsif saat berakselerasi di semua mode berkendara. (S-1)