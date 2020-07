Teknologi Airbag Untuk Mengurangi Cedera Otak

ALL New Acura TLX 2021, sedan sporty terbaru dari Acura akan hadir dengan teknologi keselamatan pertama di dunia, yakni fitur First Passenger Front Airbag. Fitur tersebut didesain khusus untuk mengurangi cedera otak yang disebabkan oleh benturan dari arah depan samping.

President Honda R&D Americ Jim Keller menyampaikan, generasi terbaru dari airbag canggih tersebut merupakan wujud komitmen Acura dalam memaksimalkan keselamatan penumpang. Sebelumnya, di tahun 1991, Acura telah menciptakan Vertical Deploying Passenger Airbag yang memiliki desain unik sehingga mengurangi potensi cedera karena airbag yang mengembang, hingga kemudian teknologi tersebut diadopsi oleh industri otomotif selama beberapa tahun.

Pada 2021, Honda R&D America bersama dengan supplier fitur keselamatan, Autoliv yang berhasil menciptakan teknologi airbag terbaru akan menawarkan ke produsen otomotif lain guna meningkatkan performa keselamatan dari produk-produk mereka.

"Acura TLX terbaru merupakan salah satu rancangan tim kami di Ohio (AS), guna mewujudkan inovasi dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bebas dari kecelakaan. Saya sangat bangga melihat bagaimana tim insinyur kami melakukan penelitian terhadap cedera otak, kemudian melahirkan sebuah pencapaian yang penting dalam sejarah desain airbag," ujar Jim Keller dalam keterangan resmi yang diterima Rabu (1/7).

Ia mengatakan, 'All New Acura TLX' ditargetkan meraih 5 bintang dalam uji fitur keselamatan, mencapai nilai 'Good' dalam seluruh uji tabrak dan 'Superior'. Hal itu khusus untuk uji tabrak depan melalui ajang New Car Assessment Program (NCAP) yang digelar oleh Badan Keselamatan Lalu Lintas Amerika.

Teknologi terbaru dari Front Passenger Airbag pada mobil Acura TLX didesain untuk menghadapi benturan dari arah depan samping, yang berpotensi membuat kepala pengendara terputar pada kecepatan tinggi dan menyebabkan cedera serius.

Teknologi tersebut dibangun berdasarkan penelitian mengenai cedera otak yang dipelajari oleh santis di Badan Transportasi Amerika, yang menghasilkan metodologi Brain Injury Criteria (BrIC) untuk mengukur tingkat cedera otak dalam sebuah kecelakaan.

"Bila dibandingkan penggunaan Single Inflatable Chamber (satu kantong airbag) yang biasanya terdapat pada airbag konvensional, desain airbag terbaru dari Acura beroperasi seperti sarung tangan penangkap bola baseball," jelas dia.

Pada dasarnya, desain terbaru Passenger Front Airbag bekerja dengan empat komponen utama. Yakni tiga buah kantong yang berada di tepat di bagian depan, di depan sebelah kanan, dan di depan sebelah kiri untuk mengamankan kepala dari berbagai sisi, serta sebuah panel yang menyambungkan sisi kanan dan kiri dari ketiga kantong udara tersebut.

Sebagai tambahan, kata dia, All New Acura TLX kini juga dilengkapi airbag pada bagian lutut untuk pengendara dan penumpang di kursi depan. Airbag khusus lutut telah didesain sedemikian rupa untuk mengikuti kontur betis dan kaki, sehingga menyediakan ruang yang cukup untuk keluar masuk kendaraan setelah terjadi kecelakaan.

Secara keseluruhan, All New Acura TLX dilengkapi "delapan airbag sebagai yang terbanyak dibandingkan generasi sebelumnya, termasuk airbag sisi depan, sisi samping dan sisi depan lutut dengan dilengkapi sensor benturan," tandas Jim. (S-1)