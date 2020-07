Sambut New Normal dengan Inovasi Digital

SURVEI menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat sejak masa pandemi covid-19. Masyarakat kini lebih terintegrasi dengan teknologi digital, salah satunya mereka lebih sering melakukan belanja secara online.

Bahkan menurut salah satu riset, transaksi jual beli e-commerce di Indonesia mayoritas dilakukan oleh pengguna baru, dan diprediksi akan terus meningkat hingga 56%. Sementara itu, tren penjualan emas dan perhiasan emas hingga saat ini terus bergerak positif mengikuti pergerakan emas dunia.

Itu sebabnya tidak berlebihan jika banyak usaha yang mulai mengalihkan bisnis mereka ke dunia digital. Hal itu yang dilakukan PT Hartadinata Abadi Tbk (Hartadinata), produsen dan penyedia perhiasan emas terintegrasi Indonesia.

Memasuki era new normal, mereka pun mulai melakukan serangkaian inovasi digital. Selain membuat hrta.store, mereka juga bekerja sama dengan platform e-commerce Shopee. Tujuannya jelas untuk memperpendek jalur pemasaran di tengah pandemi, sekaligus mengurangi kontak fisik antara pelanggan dan karyawan.

Menurut Chief Executive Officer PT Hartadinata Abadi Tbk, Sandra Sunanto, inovasi digital itu merupakan bagian dari rencana strategis mereka untuk memperpendek jalur pemasaran dan mendekatkan diri dengan para pelanggan. Hrta.store misalnya, merupakan platform transaksi perhiasan emas B2B (Business to Business) yang ditujukan untuk pelanggan grosir dan retail.

"Implementasi digital memang kami percepat karena adanya pandemi covid-19, serta untuk menanggapi era new normal, di mana kesehatan para pelanggan dan karyawan menjadi prioritas utama bagi kami,” cetus Sandra.

Sementara itu, Head of Brands Management Shopee Indonesia, Daniel Minardi menyambut baik kerjasama dengan Hartadinata Abadi dalam menghadirkan ACCby Hartadinata Official Mall dalam aplikasi Shopee. Di tengah situasi dimana masyarakat dihadapkan dengan keadaan realita baru atau disebut dengan new normal, mereka berupaya untuk terus mendukung mitra brand dalam meningkatkan penjualan serta menghadirkan kemudahan akses terhadap rangkaian produk mereka kepada konsumen.

"Kerja sama itu sejalan dengan visi kami untuk membantu pemerintah. Kami berharap kerjasama ini memperluas pilihan produk dan dapat memberikan pengalaman belanja online terbaik dan aman dalam belanja perhiasan emas bagi pengguna di seluruh Indonesia,” tegasnya. (RO/A-1)