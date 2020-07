Terinfeksi Covid-19, 300 Anak Alami Sindrom Langka

SEDIKITNYA 300 kasus sindrom langka yang mengancam jiwa pada anak dan remaja terkait dengan virus korona baru penyebab coronavirus desease (covid-19) merebak di Amerika Serikat (AS). Sindrom langka yang dimaksud ialah multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) dan penyakit kawasaki.

Hal itu terungkap dalam dua riset di The New England Journal of Medicine dan riset AS yang dipublikasi pada Senin (29/6), menyusul sejumlah laporan sindrom di kalangan pasien covid-19 di Prancis, Spanyol, dan Inggris.

"Keadaan konsisten yang muncul akibat sindrom terjadi dua sampai empat minggu setelah terinfeksi virus korona," kata Profesor Pediatri dan Kesehatan Anak Internasional di Imperial College London, Michael Levin.

Tak diketahui pasti mengapa MIS-C berkembang pada anak-anak dan remaja. Sindrom itu dianggap jarang, tapi serius dampaknya karena sekitar dua per tiga dari pasien memerlukan perawatan di unit perawatan intensif. (Ant/H-2)