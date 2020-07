Traveloka Unggah Konten Kafe, Dibanjiri Komentar soal Refund

AKUN media sosial (medsos) online travel agent (OTA) Traveloka dibanjiri keluhan terkait pengembalian dana (refund) tiket pelanggan yang tidak kunjung cair.

Seperti di akun Instagram terverifikasi @traveloka, admin mengunggah sebuah kafe di Surabaya, Jawa Timur, yang sudah kembali buka. Konten yang diunggah pada Selasa (30/6) itu mendapat 331 komentar pada Rabu (1/7).

Akun @tiatitia mengomentari, "Siang min...tolong bantuan refund tiket pesawat saya ya min..saya itu refund dari sejak bulan Maret awal covid sampai sekarang status refund hanya menunggu saya harus komplain kemana pak??? Tolong dibantu."

Admin @traveloka menjawab, :Hai, kak @tiatitia Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Boleh diinfokan nomor pesanan kamu via DM kami agar kami bantu cek. Terima kasih ?? -SD."

Akun tiatitia kembali mereply, "@traveloka baik min..saya DM ya, saya sudah menunggu itu 3 bulan call center tidak bisa di telpon jadi saya sudah isi di kolom refund. Sampai sekarang statusnya menunggu terus."

Setelah itu, admin @traveloka mengomentari balik, "Hai, kak @tiatitia Untuk konfirmasi selanjutnya, mohon menunggu balasan dari kami via DM ya kak. Terima kasih ?? -SD."

Perbincangan itu kemudian dikomentari oleh @anakebaya. "@tiatitia coba cek ke maskapainya kak. Saya juga refund di traveloka statusnya cuma menunggu persetujuan, padahal waktu saya cek ke garuda indonesia, proses dari mereka sudah selesai. Tp ya gitu, traveloka cuma jawab dengan template yg sama. Refund saya pun dari maret juga."

Setelah itu, akun @indahhh_hpp juga menambah komentar. "@tiatitia tanda tanganin petisi aja menuntut pengembalian dana konsument.sm sy juga udh 115 hri tp blm selesai jg prosesnya."

@yusravika juga mengomentari, "@tiatitia sama, saya juga dari bulan maret sampe sekarang ga kelar2 refundnya. cuma selalu bilang menunggu konfirmasi, konfirmasi halu iya ????"

Dalam komentar berbeda, @restianna_eliawaty mempertanyakan soal refund juga. "3 bulan refund saya tidak diproses2.. Begini pelayanan traveloka?"

Komentar itu dijawab oleh admin @traveloka, "Hi Kak @restianna_eliawaty, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini seluruh proses refund akan memakan waktu sedikit lebih lama dikarenakan tingginya permintaan yang masuk dimana proses refund dapat berjalan sampai 90 hari kerja atau lebih, tergantung dari kecepatan proses dari sisi mitra maskapai. Tetapi jangan khawatir, kami terus berkoordinasi secara intensif dengan para mitra maskapai untuk melakukan pengurusan refund kakak semaksimal mungkin. Terima kasih."

Jawaban itu kembali dikomentari oleh @anakebaya. "@traveloka bukan kecepatan maskapai kali ya, karena punya saya di maskapai sudah selesai ketika saya konfirmasi langsung ke maskapai. Tp di status traveloka masih menunggu maskapai. Jadi yg lambat ya memang anda traveloka, ga usah nyalahin maskapai."

Akun @restianna_eliawaty menambahkan, "@anakebaya benar tuh kak.. Saya jg dr maskapai udah jauh2 hari selesai di prosesnya.. Malah gak sampai 1 bulan.. Ini malah dr travelokanya yg lama banget.. Pulsa udah banyak terkuras nelponin traveloka ini.. Tapi tidak ada kejelasan.."

Pada Rabu (24/6), Traveloka mengunggah kegiatan jalan-jalan bersama petugas medis.

Dan unggahan itu kembali dibanjiri komentar terkait refund. "Halo,Refund saya udh lebih dr 90 hari loh,gak balik2,gmn ya pertanggung jawabannya???" tanya @bintaafida_r

Admin @traveloka menjawab, "Hi, Kak @bintaafida_r. Untuk keamanan data kamu, bisa infokan nomor pemesanan Traveloka via DM kami? Terima kasih ?? -MY"

Akun @bintaafida_r kemudian menjawab "@traveloka tolong dibalas DM saya ya."

Permintaan itu kemudian ditanggap oleh @jasminekaran. "@bintaafida_r percuma kak. dm balasannya copy paste."

Akun @dicky_arnendra mengeluhkan refund yang belum dibalas di satu sisi, dan di sisi lain tagihan terus berjalan. "TAGIHAN JALAN TEROSSSSSSSS, REFUND MOLORRRRRRRRRRRR."

Admin @traveloka menjawab, "Mohon maaf atas ketidaknyamanan kamu ya @dicky_arnendra. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan pihak maskapai agar refund kamu segera dituntaskan ya. Terima kasih ?? -MY."

Akun @dicky_arnendra kembali menjawab, "@traveloka Saya tunggu. ini sudah 3 bulan nggak selesai-selesai.. di telp kolekter suruh bayar tagihan. tapi sayangnya mereka nggak mau saya bayar pakai JANJI MANIS. Teman saya refund nya sudah pada kelar, sedangkan refund saya molorr terus.. Ayolah tunjukkan ke-profesionalisme kalian @traveloka."

Head of Marketing, Transport, Traveloka Andhini Putri mengatakan mereka masih fokus memenuhi permintaan pengguna terkait refund maupun reschedule. Jumlah karyawan untuk tim layanan konsumen di Traveloka ditambah 340 orang untuk melayani permintaan pengguna.

"Kami juga terus-menerus meningkatkan sistem back-end kami agar lebih memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam mengajukan refund atau reschedule melalui aplikasi kami," kata Andhini, Jumat (15/5). (X-15)