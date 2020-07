PARA pemeran serta kru dari sutradara Bong Joon-ho dalam film "Parasite" pemenang Oscar diundang untuk bergabung ke dalam Academy of Motion Picture Arts and Sciences AS.

Akademi tersebut mengumumkan dalam laman resmi bahwa mereka menyebarkan undangan kepada 819 seniman dan eksekutif yang telah berkontribusi untuk film.

Choi Woo-shik, Jang Hye-jin, Jo Yeo-jeong, Lee Jung-eun dan Park So-dam dari "Parasite" termasuk dalam aktor baru yang diundang akademi.

Staf film "Parasite" seperti perancang kostum Choi Se-yeon, editor Yang Jin-mo, komposer Jung Jae-il, produser Kwak Sin-ae, production designer Lee Ha-jun, sound designer Choi Tae-young dan penulis Han Jin-won juga turut diundang.

Sutradara Bong dan Song Kang-ho telah lebih dulu bergabung ke dalam akademi pada 2015, bersama dengan sutradara Korea Selatan lain Im Kwon-taek dan aktor Choi Min-sik. (Ant/OL-6)