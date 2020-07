Rupiah Menguat 20 Poin terhadap Dolar AS

NILAI tukar (kurs) rupiah dibuka pada posisi Rp14.245 per dolar AS pada perdagangan pasar Rabu (1/7) pagi. Nilai itu bergerak menguat 20 poin atau 0,14 dibanding sebelumnya Rp14.265 per dolar AS.

Pada pembukaan ini, mayoritas mata uang di Asia terpantau menguat terhadap dolar AS kecuali baht Thailand yang mengalami pelemahan 0,07%.

Diketahui Yen Jepang menguat 0,10%, dolar Singapura menguat 0,04%, dolar Taiwan menguat 0,26%, won Korea Selatan menguat 0,33%, peso Filipina menguat 0,07%, rupee India menguat 0,14%, yuan Tiongkok menguat 0,05% dan ringgit Malaysia menguat 0,14%.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, sentimen global masih menjadi pendorong utama.

"Sentimen global jadi pendorong utama. Investor cukup optimistis terhadap prospek pemulihan ekonomi," kata Bhima, Rabu (1/7).

Baca juga: Kembali Menguat, Tekanan terhadap Rupiah akibat Korona Masih Ada

Ia menambahkan, faktor lainnya dari dalam negeri adalah investor menunggu rilis inflasi bulan Juni yang diperkirakan masih rendah dan menunjukkan tekanan pada sisi permintaan.

"Isu reshuffle juga menjadi sentimen yang ditunggu oleh market," tuturnya.

Namun, Direktur Anugerah Mega Investama Hans Kwee memperkirakan rupiah cenderung melemah terbatas.

"Resistance 14240 sampai 14350 support 14120 sampai 14000," pungkas Hans.(OL-5)