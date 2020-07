Media Indonesia Memenangi Penghargaan Tingkat Asia

Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong mengaku berbahagia atas penghargaan yang diterima Harian Umum Media Indonesia dalam ajang Asian Media Awards 2020. Dalam ajang ini Harian Umum Media Indonesia berhasil meraih penghargaan perunggu dalam kategori Best in Newspaper in Front Page Design. Usman mengaku penghargaan ini akan menjadi insentif yang baik bagi Media Indonesia untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Saya tentu saja berbahagia atas terpilihnya front page Media Indonesia edisi pelantikan Presiden Jokowi-Wapres KH Ma'ruf Amin sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Ini menjadi semacam insentif buat Media Indonesia untuk semakin baik terutama dari sisi desain grafis," kata Usman di Jakarta, Rabu (1/7).

Dalam rangka itu, lanjut Usman, ruang kreativitas terutama bagi tim artistik Media Indonesia dibuka seluas-luasnya. "Caranya antara lain dengan memberikan ruang seluas-luasnya untuk teman-teman desain grafis berkreasi," ungkap Usman.

Terkait penghargaan ini sendiri, Cover depan Harian Umum Media Indonesia yang menjadi pemenang pada ajang ini ialah halaman depan Media Indonesia Edisi 20 Oktober 2019 bertema "Pelantikan Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024".

Pada kategori itu, surat kabar yang bernaung di bawah Media Group ini bersaing dengan nominator lain, yakni surat kabar 'Mint' dari India dan Harian Republika. "Selamat kepada pemenang. Untuk pertama kalinya, pengumanan Asian Media Awards dilakukan secara daring, karena keadaan tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, menyebutkan pemenang secara langsung dalam sebuah acara perayaan," tulis penyelenggara dalam sebuah pengantar pengumuman pemenang.

Penyelenggara berterima kasih kepada para partisipan mulai dari proses seleksi hingga masuk sebagai nominator dan penjurian. Pun senang karena menemukan banyak ide di tahun ini. (OL-14)