Reklamasi Ancol untuk Bangun Wahana Baru di Dufan, Disney Sea

Tempat wisata Ancol akan dibangun wahana baru dengan konsep Disney Sea. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz saat meninjau langsung ke Ancol perihal reklamasi yang diizinkan Gubernur Anies Baswedan, Selasa (30/6).

"Itu mereka (pengelola Ancol) mau bangun Disney Sea. Kan di luar negeri ada Disneyland. Ini wahananya laut," jelas Aziz, Jakarta, Rabu (1/7).

Adanya reklamasi itu berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare (ha) dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 ha.

Selain ada wahana Disney Sea, Aziz mengatakan PT Pembangunan Jaya selaku pengelola Ancol berencana memperluas kawasan Masjid Apung yang dibangun di kawasan Pantai Ria, Ancol, dan Museum Rasulullah SAW yang dibangun di Pantai Karnaval Ancol.

Namun, saat ini, di kawasan tersebut belum ada progress yang signfikan dalam pembangunan wahana baru tersebut dan perluasan kawasan.

"Kalau di lokasi saya belum lihat alat berat ya karena yang ditunjukkan ke kita yang belum dikerjakan sama sekali. Mereka hanya mempresentasikan. Nanti akan kita panggil semua direksi," pungkas Aziz.

Saat dikonfirmasi, Head of Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Agung Praptono membenarkan pihaknya bakal membangun wahana baru dan melakukan penataan kawasan tersebut. Namun, karena adanya pandemi, pihaknya tidak mengerjakan dalam waktu dekat.

"Iya benar. Di masa pandemi ini kita fokus dulu dengan program jangka pendek seperti penataan pantai 'symphony of the sea'. Sesuai dengan visi, Ancol menjadi pengembang kawasan rekreasi terbesar di Asia Tenggara dan menjadi brand of Indonesia," pungkas Agung. (OL-14)