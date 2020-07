Media Indonesia Raih Penghargaan Asian Media Awards 2020

HARIAN Umum Media Indonesia berhasil meraih penghargaan perunggu dalam kategori Best in Newspaper in Front Page Design dalam ajang Asian Media Awards 2020.

Cover depan Harian Umum Media Indonesia yang menjadi pemenang pada ajang ini ialah halaman depan Media Indonesia Edisi 20 Oktober 2019 bertema Pelantikan Jokowi - Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Pada kategori itu, surat kabar yang bernaung di bawah Media Group ini bersaing dengan nominator lain yakni surat kabat 'Mint' dari India dan Harian Republika.

"Selamat kepada pemenang. Untuk pertama kalinya, pengumanan Asian Media Awards dilakukan secara daring, karena keadaan tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, menyebutkan pemenang secara langsung dalam sebuah acara perayaan," tulis penyelenggara dalam sebuah pengantar pengumuman pemenang.

Penyelenggara pun berterima kasih kepada para partisipan mulai dari proses seleksi hingga masuk sebagai nominator dan penjurian. Pun senang karena menemukan banyak ide di tahun ini.

Baca juga: Media Indonesia Masuk Nominasi Pemenang Asian Media Awards 2020

Sebelumnya, Harian Umum Media Indonesia masuk sebagai salah satu nominasi pemenang Asian Media Awards 2020. Surat Kabar yang bernaung di bawah Media Group tersebut terpilih sebagai nominasi pemenang untuk kategori 'Best in Design' pada kategori surat kabar. Dilansir laman http://events.wan-ifra.org, untuk kategori yang sama, Harian Umum Media Indonesia bersaing dengan nominator lain yaitu surat kabat 'Mint' dari India dan Harian Republika.

Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong mengapresiasi capaian ini dan berharap agar Media Indonesia bukan hanya menjadi nominasi tetapi juga keluar sebagai pemenang. "Media Indonesia tentu saja bangga atas capaian ini dan apresiasi saya atas tim arstisik Media Indonesia yang menghasilkan design cover yang menarik seperti ini," ucap Usman saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (12/2).

Kata Usman, halaman muka Media Indonesia dengan tema pelantikan Presiden - Wakil Presiden Jokowi-Amin itu memang sudah sejak awal mencuri perhatian publik. "Saya tahu betul desain cover itu ramai dapat apresiasi di media sosial ketika kita terbit makanya kita beranikan untuk ajang di tingkat Asia dan benar setidaknya masuk nominasi. Harapannya tentu saja dengan capaian ini tim artistik kita bisa lebih terpacu lagi untuk menghasilkan karya terbaik," pungkas Usman.

Sebelumnya, Media Indonesia juga berhasil meraih penghargaan gold untuk desain dari Indonesia Print Media Awards (IPMA) untuk kategori Surat Kabar Nasional Terbaik 2020. Penghargaan diberikan dalam ajang Awarding Night SPS ke-11 di Hotel Mercure Banjarmasin, Jumat (7/2).(OL-5)