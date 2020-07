Kate Middleton Dukung Rumah Sakit Anak

DUCHESS of Cambridge Kate Middleteon, 38, mengunjungi rumah sakit anak Nook di Framingham Earl, Norfolk, Inggris, pekan lalu. Dalam kunjungan itu, ia turut menanam di kebun sebagai bagian dari inisiatif Yayasan Together for Short Lives untuk menggalang dana bagi 54 rumah sakit anak di Inggris.

Istri Pangeran William tersebut sering membahas kesadaran mengenai masalah yang memengaruhi anak-anak dan keluarga. “Saya ingin berterima kasih kepada staf, luar biasa atas pekerjaan yang kalian lakukan di rumah sakit anak di Inggris,” kata Kate dalam siaran resmi yang dikeluarkan Kensington Palace dan dikutip dari Reuters, Senin (29/6).

“Perawatan dan pengasuhan yang Anda berikan kepada anak dan keluarga dalam kondisi yang tak bisa dibayangkan ini sungguh menginspirasi,” lanjutnya.

Kate ialah patron dari East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), organisasi yang mengelola The Nook. Rumah sakit anak tersebut merawat pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa lewat perawatan khusus, aktivitas, terapi, konseling, dan layanan lain. (Ant/H-3)