Transjakarta Mulai Buka 107 Rute Tambahan

MULAI 1 juli 2020 PT Transjakarta, mulai membuka 40 rute tambahan koridor dan non koridor serta secara bertahap mengoperasikan kembali layanan 'first mile last mile' terintegrasi, Mikrotrans.

Total akan ada 107 rute tambahan yang akan beroperasi. Rute-rute tersebut merupakan rute tambahan di samping rute yang sudah beroperasi saat ini yaitu rute koridor (BRT), Rute Layanan Kesehatan (TRS), Rute Bus Wisata Kota Tua dan layanan Transcare.

"Konsisten menjalankan protokol sterilisasi kesehatan dan keselamatan di masa darurat dan transisi covid-19," kata Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Nadia Diposanjoyo, Selasa (30/6).

Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan, Transjakarta hanya beroperasi di 13 koridor utama dan sebanyak 26 rute pada masa PSBB Transisi.

Dalam kesiapan operasional babak baru ini, Transjakarta melakukan rutinitas tambahan dalam protokol kesehatan yaitu penyemprotan disinfektan pada halte-halte ujung, memastikan kepatuhan seluruh operator yang tergabung di Transjakarta dalam mengimplementasikan protokol sterilisasi yang telah ditetapkan, memastikan pengecekan aspek teknis kelayakan operasional bus untuk keselamatan, seperti keadaan mesin, keadaan ban, keadaan rem, pemasangan jarak aman, perlengkapan sterilisasi berupa hand sanitizer.

"Transjakarta mengajak seluruh pelanggan dan warga DKI untuk secara disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan, karena babak baru ini merupakan babak kekompakan dan saling dukung satu sama lain untuk mengedepankan kebersihan, kesehatan dan keselamatan dalam menghadapi pandemi covid-19. Bersama, kami yakin warga DKI dapat mengatasi pandemi ini dengan selamat dan meneruskan ketangguhan warga yang selama ini telah teruji," tegas Nadia. (OL-7)