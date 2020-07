Sambut New Normal, Warga Bisa Gunakan Tele-Homecare

PANDEMI covid-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar dunia memang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan. Itu sebabnya agar tidak semakin terpuruk, pemerintah bakal segera menerapkan kenormalan baru.

Pada fase tersebut, masyarakat bisa beraktivitas kembali, namun dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti mengenakan masker saat berada di luar rumah, sering mencuci tangan, dan menjaga kebersihan.

Dalam rangka menyambut fase itu juga OMNI Hospitals melakukan inovasi. Tujuannya tentu saja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan layanan kesehatan. Mereka pun membuat program Tele-Homecare.

Melalui program tersebut masyarakat dapat melakukan konsultasi kepada dokter spesialis serta mendapatkan layanan homecare oleh tenaga medis. Selain itu, OMNI Hospitals juga menyediakan drive thru rapid test di area loby parkir sehingga pasien tidak perlu turun dan memasuki area layanan rumah sakit.

“Sebagai bentuk peduli kami kepada masyarakat di sekitar rumah sakit, kami selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pasien dengan menyediakan layanan unggulan dan dengan disiplin melakukan standar prosedur pencegahan covid-19. Kami juga berinovasi dengan menyediakan program Tele-Homecare yaitu konsultasi virtual dan layanan homecare, pasien yang ingin berobat tidak perlu datang ke rumah sakit, tetapi kami akan membawa layanan rumah sakit ke rumah Anda. Because we care with passion. Kami pun telah bersiap menghadapi the new normal life,” papar CEO OMNI Hospitals Group, Maria Theresia Yulita.

Selain itu, agar orang tidak takut untuk berobat, mereka juga berusaha memberikan area layanan yang aman bagi pasien. Caranya adalah dengan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh fasilitas rumah sakit secara rutin, pengecekan suhu tubuh kepada seluruh pengunjung, menjalankan physical distancing, seluruh pengunjung wajib menggunaan masker dan menyediakan hand sanitizer di seluruh layanan rumah sakit.

Selain keamanan untuk pasien, OMNI Hospitals Group juga memberikan keamanan untuk para dokter dan tenaga medis dengan memberikan pemeriksaan covid-19, memberikan alat pelindung diri berdasarkan area tugasnya, melakukan pemeriksaan covid-19 kepada pasien sebelum tindakan dan menjalankan physical distancing di area layanan, serta menyediakan area layanan yang terpisah untuk penyakit ISPA.

Di samping itu, dalam menghadapi fase new normal ini OMNI Hospitals juga melakukan berbagai kegiatan sosial melalui OMNI Peduli, seperti sunatan masal, operasi bibir sumbing di Jabodetabek, operasi hernia, dan sebagainya. Mereka juga berpartisipasi dalam membantu para korban bencana alam, seperti bencana alam di Lombok, Aceh, Yogyakarta, Banten, berupa pengobatan gratis. Namun berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kali ini mereka mengadakan Road Show OMNI Peduli Together In Harmony dengan mengadakan bazaar murah. Bazaar itu digelar di seluruh unit rumah sakit OMNI dan ditujukan kepada seluruh karyawan, dokter-dokter, tenaga medis dan karyawan rekanan OMNI Hospitals Group.

“Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk dukungan dan apresiasi kepada dokter, tenaga medis dan seluruh karyawan OMNI Hospitals Group. Dalam keadaan sesulit apapun, management selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para karyawan,” kata Maria. (A-1)