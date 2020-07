178 Rumah Invensihaus R Habis Terjual Saat Launching

MASA pandemi covid-19 merupakan waktu yang tepat bagi kalangan milenial dan keluarga muda menetapkan prioritas utama membeli rumah yang mendukung gaya hidup sekaligus produktivitas mereka. Apalagi, rumah di masa pandemi menjadi pusat kegiatan, mulai belanja, belajar, beribadah, sampai bekerja.

"Saat ini menjadi momentum yang tepat bagi milenial untuk memiliki hunian. Kebiasaan traveling kalangan milenial bisa dialihkan untuk investasi ke properti," ujar Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Lukas Bong.

Sekarang, lanjutnya, banyak pengembang yang menjual properti dengan paket penawaran yang sangat menarik. Ini saatnya bagi milenial yang memiliki tabungan atau yang mampu menyicil untuk membeli rumah.

Menurut CEO Residential Sinar Mas Land Herry Hendarta, fenomena itu kemungkinan besar turut mendorong terjualnya seluruh rumah di klaster Invensihaus R sebanyak 178 unit pada saat launching, Minggu (28/6).

Faktor lain, yaitu BSD City selalu menghadirkan produk-produk dengan konsep yang inovatif dan out of the box atau unik. "Terbukti sejak awal peluncuran, pasar memberikan reaksi yang sangat baik. Bahkan terjadi antrean virtual untuk mendapatkan rumah ini," ungkap Herry.

Invensihaus R terletak di kawasan Tabebuya seluas 10,3 hektare. Setiap rumah memiliki bangunan 2 1/2 lantai dan 3 kamar tidur. Smart furniture turut melengkapi rumah tersebut. Tak ketinggalan hunian tersebut menerapkan konsep ruang fungsional yang dapat digunakan sebagai home office for work from home atau school from home.

Pemasaran pun dilakukan secara virtual untuk mematuhi imbauan menjaga jarak (social distancing) selama pandemi covid-19. Karenanya, semua kegiatan seperti membuat janji bertemu, kunjungan ke show unit, acara gathering, dan bahkan proses negosiasi tetap berjalan secara virtual.

Dengan konsep-konsep yang mengedepankan kepentingan konsumen dan mengadaptasi kegiatan new normal, strategi tersebut cukup ampuh membangkitkan animo konsumen untuk memiliki Invensihaus R.

Sinar Mas Land menggandeng arsitek terkenal di Indonesia, Denny Gondo, dan interior designer ternama, Joke Roos dalam mengembangkan produk ini. Sebagai informasi, Invensihaus R dipasarkan dengan ukuran tanah 5x10 meter persegi, dengan luas bangunan 68 meter persegi. Hunian ini dijual mulai dari Rp1,2 miliar- Rp1,5 miliar.

Unit Invensihaus R yang terjual habis saat peluncuran seperti mengulang kesuksesan produk-produk millennial smart house BSD City yang diawali dengan FleekHauz. Sejak dipasarkan pertama kali hingga Invensihaus R sudah terjual habis delapan cluster smart house dengan total 1.543 unit dalam waktu singkat di BSD City.

Herry mengatakan Sinar Mas Land mampu membuat hal-hal seperti itu terjadi karena gabungan antara konsep yang unik dan baik serta strategi yang tepat. Tentu saja upaya tersebut terwujud karena kerja keras tim sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Jika terlewat dari Invensihaus R, ia mengimbau konsumen terus memantau pergerakan yang dilakukan BSD City. Yang pasti, ke depan BSD City selalu menghadirkan produk yang selalu inovatif dan mengikuti selera konsumen. (S-1)